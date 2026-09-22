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Kultura

Sonety píše v pozici ležícího Buddhy. Herec a spisovatel Miloň Čepelka slaví 90 let

ČTK,Kultura
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Do povědomí veřejnosti se herec, textař, moderátor a spisovatel Miloň Čepelka zapsal jako jeden z cimrmanologů. V roce 1967 spoluzakládal Divadlo Járy Cimrmana, kde spolu se Zdeňkem Svěrákem či Petrem Bruknerem působí dodnes. Diváci ho milují např. v rolích prince Jasoně, hraběte Zeppelina nebo matky Žílové ve hře Akt. Ve středu 23. září herec oslaví devadesátiny.

Miloň Čepelka
Český básník, tvůrce haiku, prozaik, textař, herec, scenárista a cimrmanolog Miloň Čepelka vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze (1954–1958). Právě tam se seznámil se Zdeňkem Svěrákem i s Ladislavem Smoljakem. Letos slaví devadesátiny.Foto: ČTK – Krumphanzl Michal
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Miloň Čepelka je také autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, zábavných a literárních pořadů i knih. Objevil se také ve filmu. V roce 2023 obdržel od prezidenta Petra Pavla medaili za zásluhy o stát v kultuře a umění.

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Na svět přišel v Pohoří u Opočna v rodině účetního. Po absolvování gymnázia v Dobrušce vystudoval koncem 50. let český jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se seznámil s Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem. Poté tři roky učil na základní škole v Novém Kníně na Dobříšsku. V roce 1961 Čepelka nastoupil do Československého rozhlasu jako redaktor, v roce 1969 odešel na volnou nohu.

Vedle působení v Divadle Járy Cimrmana a v jeho zfilmovaných hrách se objevil i v dalších snímcích, jako např. Jáchyme, hoď ho do stroje!, Na samotě u lesa či Báječná léta pod psa. Vydal také několik knih, například básnické sbírky Pět nocí k úplňku, Mandel sonetů či Deník Haiku nebo novely Příliš mnoho pohřbů aneb Když květiny promluví, Poklesky rozverné snoubenky či Bezdětný otec a syn.

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V rozhovoru s Lucií Výbornou pro Český rozhlas Radiožurnál v roce 2022 prozradil, že básně píše v pozici ležícího Buddhy: „ Je to velmi nepohodlné a protože to dlouho nevydržím, musím být rychlý. To ale platí pouze pro sonety. Haiku je tak stručné, že ho dělám u stolu. Odněkud ke mně přijde a já ho zapíšu. Přišlo ke mně třeba: „jde stres za stresem/a žádný se nezeptá/zda ho unesem“. A próza chce zase jiný přístup, ta se musí vysedět, k té musí být vůle, abych se soustředil a splnil svůj úkol.“

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Čepelku, jehož manželkou je rozhlasová scenáristka Hana Šotová, následuje na divadelních prknech jeho syn Josef, který kromě královéhradeckého Klicperova divadla v posledních letech vystupuje i u "Cimrmanů".

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Miloň Čepelka stále vystupuje s Divadlem Járy Cimrmana, byť v některých rolích alternuje s mladšími členy souboru. O své lásce k divadlu promluvil i v prosinci roku 2018 pro Český rozhlas Dvojka: „Jeviště je zkrátka prostor nevyzpytatelný, kouzelný a magický. Tam vás přejdou všechny bolesti. Je to nevýslovné štěstí a dar. Člověk nemůže děkovat dost silně.“

V roce 2021 měl premiéru televizní dokument režiséra Patrika Ulricha Štace Miloně Čepelky, který mapuje hercovu životní dráhu.

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