Socha ve Washingtonu zesměšňuje Trumpa za to, že se vyhnul vojenské službě

Záhadná skupina umělců v pondělí umístila v centru Washingtonu sochu zesměšňující amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, že se díky lékařské diagnóze kostních výrůstků na chodidlech vyhnul povolání do armády během války ve Vietnamu. Socha vyobrazuje sedícího Trumpa, jak si svírá obnažené chodidlo. V centru hlavního města se objevila dva dny před Dnem veteránů, píše deník The Washington Post.
Dílo posprejované zlatou barvou na podstavci s nápisem Pěšák stojí na prostranství National Mall. "Ctíme službu a oběť našeho vrchního velitele Donalda J. Trumpa. Je to voják tělem i duší, který se vydal na přední linii boje proti odvodům, vyzbrojen dokonalou diagnózou kostních výrůstků," stojí na pamětní desce. Vedle sochy v pondělí 9. listopadu stál člověk v kostýmu prstu.
Trump podle WP získal celkem pět odkladů povolání do armády během války ve Vietnamu: čtyři vzhledem ke studiu a jeden kvůli diagnóze kostních výrůstků na chodidlech.
Socha je nejnovějším počinem skupiny anonymních umělců, která si přezdívá The Secret Handshake. K získávání povolení od Správy národních parků k instalaci soch na National Mall umělci využívají prostředníka.
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