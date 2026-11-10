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Kultura

Socha ve Washingtonu zesměšňuje Trumpa za to, že se vyhnul vojenské službě

ČTK
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Záhadná skupina umělců v pondělí umístila v centru Washingtonu sochu zesměšňující amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, že se díky lékařské diagnóze kostních výrůstků na chodidlech vyhnul povolání do armády během války ve Vietnamu. Socha vyobrazuje sedícího Trumpa, jak si svírá obnažené chodidlo. V centru hlavního města se objevila dva dny před Dnem veteránů, píše deník The Washington Post.

Protest statue targeting Trump’s bone spurs deferments installed on National Mall ahead of Veterans Day
Na prostranství National Mall ve Washingtonu, D.C., je od 9. listopadu 2026 vystavena socha, která si dělá legraci z toho, že americký prezident Donald Trump byl během války ve Vietnamu osvobozen od vojenské služby na základě diagnózy kostních výrůstků. Toto umělecké dílo je součástí série protestních instalací, které se v posledních dvou letech – vždy před Dnem veteránů – objevily na National Mall.Foto: Profimedia – AA/ABACA / Abaca Press
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Dílo posprejované zlatou barvou na podstavci s nápisem Pěšák stojí na prostranství National Mall. "Ctíme službu a oběť našeho vrchního velitele Donalda J. Trumpa. Je to voják tělem i duší, který se vydal na přední linii boje proti odvodům, vyzbrojen dokonalou diagnózou kostních výrůstků," stojí na pamětní desce. Vedle sochy v pondělí 9. listopadu stál člověk v kostýmu prstu.

Trump podle WP získal celkem pět odkladů povolání do armády během války ve Vietnamu: čtyři vzhledem ke studiu a jeden kvůli diagnóze kostních výrůstků na chodidlech.

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Socha je nejnovějším počinem skupiny anonymních umělců, která si přezdívá The Secret Handshake. K získávání povolení od Správy národních parků k instalaci soch na National Mall umělci využívají prostředníka.

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