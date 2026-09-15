Snímek Volklore české režisérky Štěpánové získal stříbrného studentského Oscara

Česká režisérka Viktorie Štěpánová dnes na filmovém festivalu v Torontu převzala stříbrného studentského Oscara, kterého získala v kategorii alternativních a experimentálních snímků za film Volklore.
Snímek se kvalifikoval do klání o Oscary v kategorii krátkých filmů, jak dříve informovala Akademie filmového umění a věd, která minulý měsíc vyznamenala celkem 12 studentských filmů. Česká režisérka byla ve své kategorii oceněna spolu s dvojicí dalších tvůrců.
„Prožila jsem krásný moment. Dostala jsem stříbrnou cenu, ale cítím, že vyhráváme všichni. Jsem taky moc ráda, že jsem tu mohla prezentovat české a moravské tradice,“ řekla režisérka Viktorie Štěpánová po převzetí ceny. „Nemám slov, je to super,“ dodala.
Volklore bude mít v rámci oscarové kampaně za týden svou mezinárodní premiéru na filmovém festivalu v Calgary, kde byl snímek přijat do oficiální soutěže krátkých filmů, podotkla za tvůrce Alexandra Hroncová.
Experimentální videoesej Štěpánové zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Původně vznikl jako absolventský film v Centru audiovizuálních studií na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (FAMU) a ve světové premiéře se představil na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.
Podle produkční společnosti Cinefila je Volklore prvním českým filmem oceněným studentským Oscarem v kategorii alternativního/experimentálního počinu.
Studentského Oscara si čeští tvůrci v minulosti odnesli opakovaně. Předloni uspěli Viktor Horák a Pavel Sýkora s krátkometrážním dramatem Krajan, v roce 2019 Darja Kaščejevová s animovaným snímkem Dcera a dva roky před ní Marie Dvořáková s filmem Kdo je kdo v mykologii. V roce 1989 byl ve studentské kategorii oceněn Jan Svěrák za snímek Ropáci.
Letos Oscara pro nejlepší dokumentární celovečerní film získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi ruského režiséra Pavla Talankina, který měl mimo jiné české koproducenty.
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