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Kultura

Slyšet Havla. Český rozhlas uvede nově objevené nahrávky, Audienci i Hovory z Lán.

ČTK
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Český rozhlas (ČRo) od 7. září do 5. října připomene letošní výročí českého dramatika Václava Havla nově objevenými nahrávkami, novou inscenací hry Audience nebo výběrem z Hovorů z Lán. Projekt nazvaný Slyšet Havla připomene bývalého prezidenta prostřednictvím archivních nahrávek, dramatické tvorby, publicistiky, regionálních témat i Havlovy oblíbené talkshow Tobogan.

Václav Havel
Dramatik, disident a státník Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze. Letos si připomínáme jeho nedožité devadesátiny.Foto: Miloš Fikejz/Knihovna Václava Havla
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Program vzniká u příležitosti 90 let od Havlova narození a 15 let od jeho úmrtí. V pátek 4. září o tom informovala Natálie Lorencová.

Po Havlovi v archivu ČRo zůstala rozsáhlá zvuková stopa, od nahrávek z roku 1968 přes období disentu až po prezidentské rozhovory a pozdější záznamy. "Chtěli jsme ukázat Václava Havla v různých rozhlasových polohách: jako autora, interpreta vlastních textů, rozhlasového reportéra i prezidenta za mikrofonem. Nejde jen o připomínku výročí, ale o možnost znovu slyšet materiály, které jsou stále aktuální a promlouvají velmi silně k naší dnešní situaci," uvedl ředitel programu ČRo Ondřej Nováček.

Český rozhlas oslaví nedožité devadesátiny dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla pořadem Slyšet Havla.
Český rozhlas oslaví nedožité devadesátiny dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla pořadem Slyšet Havla.Foto: Český rozhlas

Od 7. do 12. září ČRo Plus uvede šestidílnou sérii Kosatík: Rekonstrukce Dálkového výslechu. Vrací se k okolnostem vzniku knižního rozhovoru Havla s Karlem Hvížďalou, který vznikal v polovině 80. let mezi Československem a západním Německem. Série pracuje s dosud nezveřejněnými nahrávkami, svědectvími lidí z Havlova okolí a zvukovou rekonstrukcí atmosféry 80. let.

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ČRo Plus 18. září zprostředkuje nahrávku rozhovoru mezi tehdy ještě mladým Havlem a Ferdinandem Peroutkou, která byla pořízena v roce 1968 ve Spojených státech. V době svého vzniku nebyla kvůli okupaci Československa vojsky států Varšavské smlouvy zveřejněna a zůstala na dlouhá léta v rozhlasovém archivu. Tam ji letos objevil zvukař ČRo Miloslav Turek.

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Z literárně-dramatické tvorby zazní například nové nastudování rozhlasové inscenace Havlovy Audience. Režisér Lukáš Hlavica obsadil do role Sládka Ivana Trojana, Ferdinanda Vaňka hraje Martin Myšička. ČRo Vltava hru premiérově odvysílá 3. října v programové řadě Sobotní drama.

Od 7. září do 4. října bude Radiožurnál vysílat sérii Svět podle Havla aneb To nejlepší z Hovorů z Lán. Každodenní příspěvek zazní vždy ve 14:15, tedy v čase, ve kterém se Hovory z Lán v 90. letech tradičně vysílaly v nedělní premiéře. Součástí havlovského měsíce bude také zábavná talkshow. Český rozhlas Dvojka odvysílá 3. října speciální Tobogan Havel 90 z Pražské křižovatky. Hosty budou mimo jiné Dagmar Havlová, Eva Holubová, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Leona Machálková, hudebně vystoupí Aneta Langerová s kapelou.

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Součástí projektu bude také šestidílný cyklus Promyslet Havla, který připravuje Veronika Ruppert pro Český rozhlas Vltava. Pořadem provází Karolína Koubová, která bude o Havlových myšlenkách pro dnešní svět mluvit s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblížkem a jejich hosty.

Regionální stanice doplní celostátní program o Havlova místa mimo Prahu a Lány. Slyšet Havla a všechny pořady budou dostupné na webu havel.rozhlas.cz a na platformě mujRozhlas.

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