9. 4. Dušan
Reklama
Reklama
Kultura

Slovenskou národní filmovou cenu za nejlepší snímek roku 2025 získalo drama Otec

ČTK

Drama Otec režisérky Terezy Nvotové získalo slovenskou národní filmovou cenu Slnko v sieti (Slunce v síti) za nejlepší hraný film roku 2025. Při čtvrteční slavnostním ceremoniálu Slovenské filmové a televizní akademie (SFTA) uspěl celkově v pěti kategoriích. Oceněno bylo i několika umělců či děl, jež v březnu získali Českého lva.

Z filmu Terezy Nvotové Otec.Foto: Netflix
Reklama

Někteří z oceněných a prezidentka SFTA v proslovech kritizovali poměry ve slovenské kultuře či společnosti.

Slovensko-česko-polský snímek Otec se inspiroval skutečnou tragédii z roku 2015, kdy v jihoslovenské Nitře táta zapomněl svou dvouletou dceru v rozpáleném vozidle a dítě zemřelo.

Nvotová získala za uvedený film ocenění za nejlepší filmovou režii, herec Milan Ondrík za hlavní roli v tomto snímku zase dostal ocenění za nejlepší herecký výkon.

Rovněž pět slovenských filmových cen a navíc ještě diváckou cenu získalo koprodukční drama Potopa, které sleduje osudy lidí na pozadí zániku rusínských vesnic na východním Slovensku kvůli výstavbě vodní nádrže.

Reklama
Reklama

Naopak životopisný snímek Nepela debutujícího režiséra a scenáristy Gregora Valentoviče o slavném československém krasobruslaři Ondreji Nepelovi, uspěl jen ve třech kategoriích. Film měl přitom nejvíce nominací - 13.

Slovenská herečka Juliána Brutovská získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v road movie Karavan; ve stejné kategorii a za stejný film letos Brutovská už dostala Českého lva. Koprodukční snímek Pohádky po babičce režiséra Davida Súkupa natočený podle knižní předlohy Arnošta Goldflama zase po zisku Českého lva za nejlepší animovaný film obdržel v této kategorii i slovenskou národní filmovou cenu. Podobně byl oceněn také dokumentární film Raději zešílet v divočině.

V kategorii nejlepší televizní film/minisérie/seriál uspělo koprodukční drama Moloch režiséra Lukáše Hanuláka.

Nvotová v proslovu kritizovala nynější vládní politiky na Slovensku a situaci v zemi přirovnala k Maďarsku, kde budou v neděli parlamentní volby. "I nás čeká příští rok stejný boj. Boj s vládci, kteří kradou, uplácejí, organizují zločinecké skupiny a následně mění zákony, aby za to nemuseli sedět," řekla.

Reklama
Reklama

"Nemáme mnoho příležitostí k radostným setkáním. Vidíme, jak ti, kdo jsou u moci, se tou mocí opíjejí. Snaží se svobodné umění zadupat,“ řekla prezidentka SFTA Katarína Krnáčová.

Vyhlášení nových držitelů slovenských filmových cen ani letos nevysílala veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice STVR, ale na webu ho přinesla například SFTA.

Zvláštní ocenění za výjimečný přínos slovenské audiovizuální kultuře převzala slovenská scenáristka, publicistka a vysokoškolská pedagožka Zuzana Gindl-Tatárová.

Celkově bylo do letošního ročníku slovenských filmových cen přihlášeno 38 filmových a televizních děl, loni to bylo rekordních 49 snímků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. President Donald Trump delivers an address to the nation about the Iran war at the White House in Washington

Trump zvažuje stažení části vojáků z Evropy, je naštvaný na spojence

Americký prezident Donald Trump se svými poradci jednal o možnosti stáhnout část vojáků USA z Evropy, píše agentura Reuters s odkazem na vysoce postavený nejmenovaný zdroj v Bílém domě. Podle něj je americký prezident naštvaný na spojence v NATO za jejich neochotu pomoci zabezpečit Hormuzský průliv a také proto, že se mu nepodařilo získat Grónsko.

Russian President Putin attends the Congress of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in Moscow

ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.

NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament

ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte

Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama