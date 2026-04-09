Slovenskou národní filmovou cenu za nejlepší snímek roku 2025 získalo drama Otec

Drama Otec režisérky Terezy Nvotové získalo slovenskou národní filmovou cenu Slnko v sieti (Slunce v síti) za nejlepší hraný film roku 2025. Při čtvrteční slavnostním ceremoniálu Slovenské filmové a televizní akademie (SFTA) uspěl celkově v pěti kategoriích. Oceněno bylo i několika umělců či děl, jež v březnu získali Českého lva.
Někteří z oceněných a prezidentka SFTA v proslovech kritizovali poměry ve slovenské kultuře či společnosti.
Slovensko-česko-polský snímek Otec se inspiroval skutečnou tragédii z roku 2015, kdy v jihoslovenské Nitře táta zapomněl svou dvouletou dceru v rozpáleném vozidle a dítě zemřelo.
Nvotová získala za uvedený film ocenění za nejlepší filmovou režii, herec Milan Ondrík za hlavní roli v tomto snímku zase dostal ocenění za nejlepší herecký výkon.
Rovněž pět slovenských filmových cen a navíc ještě diváckou cenu získalo koprodukční drama Potopa, které sleduje osudy lidí na pozadí zániku rusínských vesnic na východním Slovensku kvůli výstavbě vodní nádrže.
Naopak životopisný snímek Nepela debutujícího režiséra a scenáristy Gregora Valentoviče o slavném československém krasobruslaři Ondreji Nepelovi, uspěl jen ve třech kategoriích. Film měl přitom nejvíce nominací - 13.
Slovenská herečka Juliána Brutovská získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v road movie Karavan; ve stejné kategorii a za stejný film letos Brutovská už dostala Českého lva. Koprodukční snímek Pohádky po babičce režiséra Davida Súkupa natočený podle knižní předlohy Arnošta Goldflama zase po zisku Českého lva za nejlepší animovaný film obdržel v této kategorii i slovenskou národní filmovou cenu. Podobně byl oceněn také dokumentární film Raději zešílet v divočině.
V kategorii nejlepší televizní film/minisérie/seriál uspělo koprodukční drama Moloch režiséra Lukáše Hanuláka.
Nvotová v proslovu kritizovala nynější vládní politiky na Slovensku a situaci v zemi přirovnala k Maďarsku, kde budou v neděli parlamentní volby. "I nás čeká příští rok stejný boj. Boj s vládci, kteří kradou, uplácejí, organizují zločinecké skupiny a následně mění zákony, aby za to nemuseli sedět," řekla.
"Nemáme mnoho příležitostí k radostným setkáním. Vidíme, jak ti, kdo jsou u moci, se tou mocí opíjejí. Snaží se svobodné umění zadupat,“ řekla prezidentka SFTA Katarína Krnáčová.
Vyhlášení nových držitelů slovenských filmových cen ani letos nevysílala veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice STVR, ale na webu ho přinesla například SFTA.
Zvláštní ocenění za výjimečný přínos slovenské audiovizuální kultuře převzala slovenská scenáristka, publicistka a vysokoškolská pedagožka Zuzana Gindl-Tatárová.
Celkově bylo do letošního ročníku slovenských filmových cen přihlášeno 38 filmových a televizních děl, loni to bylo rekordních 49 snímků.
