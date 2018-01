Slovensko se loučí s Mariánem Labudou. Odešel herec mnohonásobného talentu, znělo divadlem

před 5 hodinami

Poslední rozloučení s hercem Mariánem Labudou. | Video: Aktuálně.cz | 00:53

Herci, politici i stovky občanů se dnes přišli rozloučit do Slovenského národního divadla (SND) s hercem Mariánem Labudou, který zemřel minulý týden ve věku 73 let. Mezi smutečními hosty nechyběl například český herec Bolek Polívka i jeho slovenští kolegové Milan Lasica s chotí Magdou Vášáryovou. Dorazila také expremiérka Iveta Radičová a členové vlády. "Odchází herec mnohonásobného talentu. Jeho odchod nás zaskočil a zarmoutil," řekl v projevu generální ředitel SND Marián Chudovský. "Měl v sobě hodně vzteku, hodně nádhery a velkého temperamentu. Byl to jeden z největších herců," dodal novinářům Polívka. Podívejte se na sestřih z posledního rozloučení.

Vesničko má středisková, Andělé všedního dne. Připomeňte si Mariána Labudu v nejznámějších rolích | Video: | 01:14 Vážení diváci, posledná rozlúčka s pánom Mariánom Labudom bude v piatok 12. januára 2018 o 11.00 hod. v Sále činohry v novej budove SND na Pribinovej ulici 17 v Bratislave. Zveřejnil(a) Slovenské národné divadlo dne 09. Leden 2018

před 5 hodinami

