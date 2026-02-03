Přeskočit na obsah
Kultura

Slavnost na výstavišti završí blahořečení dvou Čechů popravených komunisty

ČTK

Slavnost, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti. Biskupství očekává tisíce návštěvníků. Katedrála by kapacitně nestačila, řekl novinářům biskup Pavel Konzbul.

Nový brněnský biskup Pavel Konzbul na konci června 2022 v rozhovoru pro Aktuálně.cz
Brněnský biskup Pavel Konzbul.Foto: Tomáš Škoda
Oba kněží patří k obětem komunistické totality v Československu. Byli odsouzeni ve zmanipulovaných procesech a popraveni. Konzbul zdůraznil, že oba dokázali před smrtí odpustit svým mučitelům. Veškeré akce spojené s blahořečením se ponesou v duchu hesel Věrnost pravdě, Síla lásky a Moc odpuštění.

Pro výstaviště se církev rozhodla kvůli vysoké kapacitě areálu, možnostem parkování i dostupnosti hromadnou dopravou. „Je to ideální prostor, věříme, že bude vyhovovat návštěvníkům z diecéze, z celé republiky i ze zahraničí,“ uvedl za organizační tým Zdeněk Novák.

Dopolední komponovaný program a slavnostní mše se uskuteční v pavilonu F, kam by se mělo vejít zhruba šest tisíc sedících. Organizátoři s předstihem spustí registraci návštěvníků, kteří tak získají místenky.

Slavnosti se jako papežský legát zúčastní kanadský jezuita Michael Czerny, brněnský rodák, jehož rodina v roce 1948 emigrovala. „Kardinál Czerny má k Brnu vztah, strávil tady v posledních letech několik měsíců. Jsme rádi, že přijede zrovna on. Díky svým rodičům dokáže pochopit, co se v této zemi odehrávalo,“ řekl Konzbul.

Animovaný film i poutě

Před červnovou slavností chystá biskupství řadu akcí, aby na příběh Buly a Drboly upozornilo nejen věřící, ale celou společnost. Vzniká animovaný film, budou výstavy, setkání církevních škol nebo poutě.

Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu. Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého. „Znamená to, že církev oficiálně a veřejně prohlašuje, že dotyčný je ve slávě boží, že může být veřejně uctíván a že se stává pro věřící vzorem křesťanského života a věrnosti Kristu,“ řekl Karel Orlita, jenž vedl diecézní část procesu blahořečení.

K blahoslaveným se věřící mohou modlit a prosit u nich o přímluvu. Zároveň jde o morální rehabilitaci oběti totality a varování před každou formou státní svévole, doplnil Orlita. Podle Konzbula reprezentují Bula a Drbola i další oběti komunismu - zavražděné, vězněné, pronásledované či zbavené domova a majetku.

Bula a Drbola figurovali v takzvaném babickém procesu. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi. Drbola je rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě. Jde o první blahořečené oběti komunismu v Česku.

