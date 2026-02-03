Slavnost na výstavišti završí blahořečení dvou Čechů popravených komunisty

Slavnost, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti. Biskupství očekává tisíce návštěvníků. Katedrála by kapacitně nestačila, řekl novinářům biskup Pavel Konzbul.
Oba kněží patří k obětem komunistické totality v Československu. Byli odsouzeni ve zmanipulovaných procesech a popraveni. Konzbul zdůraznil, že oba dokázali před smrtí odpustit svým mučitelům. Veškeré akce spojené s blahořečením se ponesou v duchu hesel Věrnost pravdě, Síla lásky a Moc odpuštění.
Pro výstaviště se církev rozhodla kvůli vysoké kapacitě areálu, možnostem parkování i dostupnosti hromadnou dopravou. „Je to ideální prostor, věříme, že bude vyhovovat návštěvníkům z diecéze, z celé republiky i ze zahraničí,“ uvedl za organizační tým Zdeněk Novák.
Dopolední komponovaný program a slavnostní mše se uskuteční v pavilonu F, kam by se mělo vejít zhruba šest tisíc sedících. Organizátoři s předstihem spustí registraci návštěvníků, kteří tak získají místenky.
Slavnosti se jako papežský legát zúčastní kanadský jezuita Michael Czerny, brněnský rodák, jehož rodina v roce 1948 emigrovala. „Kardinál Czerny má k Brnu vztah, strávil tady v posledních letech několik měsíců. Jsme rádi, že přijede zrovna on. Díky svým rodičům dokáže pochopit, co se v této zemi odehrávalo,“ řekl Konzbul.
Animovaný film i poutě
Před červnovou slavností chystá biskupství řadu akcí, aby na příběh Buly a Drboly upozornilo nejen věřící, ale celou společnost. Vzniká animovaný film, budou výstavy, setkání církevních škol nebo poutě.
Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu. Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého. „Znamená to, že církev oficiálně a veřejně prohlašuje, že dotyčný je ve slávě boží, že může být veřejně uctíván a že se stává pro věřící vzorem křesťanského života a věrnosti Kristu,“ řekl Karel Orlita, jenž vedl diecézní část procesu blahořečení.
K blahoslaveným se věřící mohou modlit a prosit u nich o přímluvu. Zároveň jde o morální rehabilitaci oběti totality a varování před každou formou státní svévole, doplnil Orlita. Podle Konzbula reprezentují Bula a Drbola i další oběti komunismu - zavražděné, vězněné, pronásledované či zbavené domova a majetku.
Bula a Drbola figurovali v takzvaném babickém procesu. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi. Drbola je rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě. Jde o první blahořečené oběti komunismu v Česku.
ŽIVĚ"Babišova vláda selhala ještě před tím, než začala vládnout." Poslanci řeší nedůvěru
Sněmovna dnes jedná o návrhu pětice opozičních stan na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítá jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
ŽIVĚVojenská protiakce do 72 hodin. Jak Západ zareaguje, poruší-li Rusko příměří
Ukrajina a její západní partneři se dohodli, že trvalé porušování jakékoliv budoucí dohody o příměří ze strany Ruska vyvolá koordinovanou vojenskou reakci Evropy a Spojených států, napsal dnes list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje.
Na Einsteina vzpomínáme jako na génia. Jeho syn ale prožil život v ústavu pro choromyslné
Zatímco Albert Einstein má pověst nepřekonatelně geniálního vědce, jeho syn Eduard měl životní cestu zcela jinou. Podle dochovaných záznamů trpěl schizofrenií, více než tři desítky let byl v ústavu a jeho otec o něm dokonce hovořil jako o „neřešitelném problému”.
Chceme se povznést nad tradiční politický střet. Hejtman Kuba představil Naše Česko
Jihočeský hejtman Martin Kuba si u Úřadu průmyslového vlastnictví nechal zaregistrovat ochrannou známku Naše Česko. Jeho nové politické hnutí se chce povznést nad tradiční politický střet konzervativních a liberálních myšlenek a hledat cesty, jak posunout Česko dopředu.
Francouzská prokuratura prohledala kanceláře X, Muska předvolala k výslechu
Odbor pařížské prokuratury pro boj s kybernetickou kriminalitou prohledal kanceláře sociální sítě X amerického miliardáře Elona Muska.