Skupina Priessnitz jede na vánoční turné. "V novém roce už žádné plány nemáme," říká zpěvák Švejdík

Video: YouTube / Supraphon

Loni vydala jesenická skupina Priessnitz podle svých slov poslední album Beztíže, nyní se chystá na - dost možná také poslední - vánoční turné. ”Nevíme, jestli jsou to opravdu poslední koncerty, ale od nového roku nic neplánujeme. Nicméně nerozvádíme se, máme se pořád rádi, jen každý žijeme někde jinde. Možná se jednou vrátíme do Jeseníků a začnem zas fungovat, nejsme typ kapely, co by mohla tvořit po internetu, musíme zkoušet spolu a být u zdroje. A to je čím dál obtížnější," vysvětluje frontman kapely Jaromír Švejdík, který s rodinou bydlí v Praze. Kapela má před vánočním turné nový klip, natočila ho animátorka Linda Arbanová a hraje v něm zpěvačka Marie Puttnerová.

Termíny vánočního turné kapely Priessnitz 4. 12. Praha (Palác Akropolis)

5. 12. Ústí nad Labem (Hraničář)

6. 12. Planá nad Lužnicí (Sokolovna)

7. 12. Litomyšl (Kotelna)

12. 12. Olomouc (Jazz Tibet Club)

13. 12. Frýdek Místek (Stoun)

15. 12. Ostrava (Dům kultury Akord)

16. a 17. 12. Brno (Kabinet múz)

