Tchajwanský spisovatel v prvotině hledá cestu k rodičům i vlastní identitě

Stejně jako v Česku také na Tchaj-wanu zažila generace vyrůstající v 90. letech minulého století odlišné poměry než jejich rodiče. Obě území se vzpamatovávala z desetiletí politického útlaku a dříve přehlížená témata se začínala dostávat do veřejné debaty. Do této doby se narodil i spisovatel Sie Kchaj-tche, jehož kniha označovaná za kroniku dospívání na asijském ostrově vyšla v českém překladu.

Když si letos osmatřicetiletý Sie Kchaj-tche vybaví dětství, vidí rostliny na balkóně, hrnce s jídlem v kuchyni a plynový vařič. Pamatuje si také, jak sledoval televizi a mezi stovkou dostupných kanálů vybíral ty, kde běžely animované pořady a pohádky od Disneyho, kterým jeho rodiče nerozuměli.

Sami se narodili o 40 let dřív, kdy ostrovu ještě vládl diktátorský režim a panovalo zde stanné právo. Místo stovky stanic mohli rodiče koukat jen na tři a jinak přemýšleli i nad životem včetně toho, co od něj chtějí. "Rodiče měli jiné cíle. Chtěli vydělat peníze, pořídit si auto, koupit dům a vychovat děti. Ve východních kulturách je tohle normální," vysvětluje Sie pro Aktuálně.cz.

Přítomnost neviditelné bariéry mezi ním a rodiči je jedním z hlavních témat jeho autobiografické literární prvotiny. Knihu nazvanou Můj mravenčí otec vydalo v českém překladu Františka Reismüllera v edici Wen, představující úspěšné tchajwanské autory zdejším čtenářům, nakladatelství Mi:lu Publishing. Sie, který na Tchaj-wanu získal několik literárních cen, ji minulý měsíc představil na pražském veletrhu Svět knihy.

Druhým velkým motivem díla je objevování autorovy homosexuální orientace v době, kdy se o tématu mluvit teprve začínalo. "Pamatuji, že v televizi byl populární pořad, kde si občas dělali legraci z toho, jak někteří lidé vypadají a co dělají, a ne pokaždé to bylo k mé komunitě uctivé," vzpomíná na začátek 21. století. "Nechci je ale soudit, byly to začátky a koukalo na to hodně lidí, tak to možná nějaký pozitivní vliv mělo," dodává.

Příběh překonávající hranice

Sie, který je zároveň učitelem literatury, ale dodává, že téma homosexuality se objevovalo v tchajwanské literatuře už delší dobu. "Našel jsem příklad v knize ze 40. let minulého století. Hrdina se v díle nevyoutoval, z kontextu ale bylo poznat, o co tam jde," říká. "Byl to dramatický příběh o nešťastné lásce, kterému všichni rozuměli, ale nikdo si nepřipouštěl, že by takové mohlo být i jeho dítě," domnívá se.

V současnosti je Tchaj-wan v této otázce nejen dál než Česko, je také nejprogresivnější zemí v Asii - sňatky stejnopohlavních párů zde byly uzákoněny v roce 2019, právo na adopci dětí získaly páry v roce 2023.

Sám Sie v dospívání ale hledal informace jinde - především na internetu, kde se také poprvé dozvěděl, že pocity, které má, sdílí spousta dalších lidí. "Dnešní mladí to mají jednodušší, je toho hodně na sociálních sítích, tak si to k nim cestu najde," hodnotí Sie. Zároveň si nepřipouští, že by prvním seznámením s tematikou mohly být pro mladé čtenáře, kteří na Tchaj-wanu tvoří převážnou část jeho publika, právě jeho knihy. "Co jim mohu předat je to, jak jsem řešil vztah s rodiči. Protože říct 'mami, tati, jsem gay' je složité," konstatuje z vlastní zkušenosti.

Kniha Můj mravenčí otec ale především líčí příběh rodiny, která si k sobě hledá cestu i přes zdánlivě nepřekonatelné překážky. "Trochu jsme se s mámou pohádali, protože se jí nelíbí, jak jsem ji vykreslil ve své další knize, kde se zaměřuju na vztah s ní. Ona to vnímá tak, že jsem z ní udělal špatného člověka, který na všechny křičí a rozkazuje," popisuje jednu z výraznějších reakcí rodiny na knihy, ke kterým nachází inspiraci ve vlastním životě.

"Chci jejich podporu, ale zároveň musím být upřímný a vysvětlit svoje pocity," říká odhodlaně. Tu nakonec ale vždy dostane, jak dokazují i rodinné fotografie na konci Mého mravenčího otce.

Nejen tímto tématem je jeho dílo univerzální a překračuje hranice Tchaj-wanu. Geografická vzdálenost autora a českého čtenáře nepředstavuje problém v žádné části knihy. Kulturní specifika, jako vystoupení striptérky na pohřbu babičky, a otázky, jež trápí současný Tchaj-wan, například hazard a povinná vojenská služba, příběh jen doplňují.

"Knihu jsem napsal jako svou zpověď. Snažil jsem se porozumět tomu, co si myslí moji rodiče, a kniha jim měla pomoct lépe porozumět mně. Celý můj život nebyli příliš investovaní do mých přátelství nebo do mé práce. Proto beru knihu jako způsob, jak jsem se od nich odřízl. Jako ceremonii na ukončení dětství a přechod do dospělosti a samostatnosti," líčí.