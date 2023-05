Sheeran hit Marvina Gaye nevykradl, kvůli soudu nestihl babiččin pohřeb v Irsku

Britský písničkář Ed Sheeran vyhrál další soudní spor kvůli plagiátorství. Newyorská porota se shodla na tom, že jeho hit Thinking Out Loud z roku 2014 není vykradený z písně Let’s Get It On z roku 1973 od amerického soulového zpěváka Marvina Gaye.

Rozsudek byl vynesen po dvoutýdenním procesu, při kterém Sheeran v soudní síni vystoupil a rozzlobeně zdůrazňoval, že tento případ ohrožuje všechny hudebníky, kteří skládají vlastní hudbu. Uvedl, že skladbu složil se svou kamarádkou Amy Wadgeovou a že jej inspirovali prarodiče a milostný vztah, který tehdy měl. Poznamenal také, že kvůli soudu nemohl na pohřeb své babičky v Irsku a že mu ten čas nikdo nevrátí.

Dědicové Gayeova spoluautora tvrdili, že jim Sheeran, Warner Music Group a Sony Music Publishing dluží peníze za porušení autorských práv. Sheeran prohlásil, že by se vzdal své hudební kariéry, pokud by jej porota shledala vinným.

"Jasně, že jsem s výsledkem tohoto procesu velmi spokojen. Zdá se, že nakonec přeci jen nebudu muset skončit se svou prací. Zároveň jsem ale neskutečně frustrovaný z toho, že neopodstatněná tvrzení, jako tato, nakonec mohou skončit u soudu," uvedl v připraveném prohlášení. Směrem k porotě po vynesení rozsudku zašeptal "díky".

Gaye byl podle hudebních kritiků z celého světa jedním z největších černošských zpěváků historie, kromě hitu Let’s Get It On se proslavil také díky coververzi písně I Heard It Through The Grapevine, kterou mezi rockery proslavila skupina Creedence Clearwater Revival, či písni What's Going On ze stejnojmenného alba. Jeho život však skončil předčasně v roce 1984, když ho zastřelil po hádce jeho vlastní otec.

Loni Sheeran vyhrál soudní spor o plagiátorství týkající se jeho písně Shape of You z roku 2017. Sheeran čelil obvinění, že pro refrén svého hitu opsal některé části songu Oh Why z roku 2015, jehož autory jsou zpěvák Sami Chokri alias Sami Switch a hudební producent Ross O'Donoghue.