Seržant Pepper od The Beatles slaví 50 let. Poslechněte si neznámou verzi titulního hitu

Poslechněte si neznámou verzi písničky Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od The Beatles. Stejnojmenné album slaví padesátiny.

Osmé studiové album The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band slaví 1. června 50. narozeniny.

Při té příležitosti vyjde na konci května v novém mixu, který fanouškům nabídne i celou řadu raritních nahrávek včetně nových postřehů z pera dvou žijících brouků Paula McCartneyho a Ringo Starra.

Britský Guardian zveřejnil tu, v níž uprostřed skladby chybí původní "fanfáry" a smích publika. Paul s Johnem Lennonem si na konci písničky vyměňují postřehy ohledně techniky zpěvu a ve známé finální verzi kapela nakonec nenechala ani výkřiky "I feel it, I feel it, oh baby now I feel it."

