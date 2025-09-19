Sbohem hudební legendy: Marta Kubišová zazpívá naposledy v sobotu v Lucerně

Od té doby vystupuje jen výjimečně, například v roce 2019 během koncertu k 30 letům od listopadu 1989 nebo v roce 2022 při oslavách svých osmdesátin.
"Skončila jsem v pětasedmdesáti letech a nelituji toho. Přijde mi, že tehdy přišel ten správný čas říct si dost. Člověk nemůže být celý život jen na cestách a na pódiu. Překvapivě se mi po vystupování ani jednou nezastesklo - asi i proto, že jsem během kariéry zažila tolik, že si dnes už opravdu mohu dovolit mít klid.
Přesto jsem si nechala pár výjimek. Slíbila jsem, že pokud nastane nějaká zvláštní příležitost, třeba výročí nebo významná událost, tak se ráda objevím. A tak teď vystoupím v Lucerně, kde na závěr koncertu zazpívám. Je to symbolické gesto a takové poděkování lidem, kteří mě celou dobu provázeli," uvedla dvaaosmdesátiletá Kubišová.
Natočit nějakou novou písničku nebo celou desku se trojnásobná výherkyně ankety o nejpopulárnější zpěvačku Zlatý slavík nechystá. "To mě opravdu ani na chvíli nenapadlo. Pořád vyhlížím ten vysněný důchodový klid, a on pořád nepřichází - dokonce ani teď, když už mi je skoro třiaosmdesát. Natočit novou desku by znamenalo spoustu zkoušení, nahrávání, velké soustředění…, a na to už se necítím. Myslím, že vše podstatné jsem už nazpívala, a dnes se spíše snažím konečně si užívat obyčejného života, i když to pořád není tak jednoduché, jak jsem si představovala," sdělila.
Zpěvačka, jejíž slavná Modlitba pro Martu se stala jedním ze symbolů sametové revoluce v listopadu 1989, stále dostává nabídky k vystupování. "Nabídek opravdu chodí hodně, a nejvíc vždycky v listopadu, kdy mám narozeniny, a navíc se blíží výročí listopadu 1989.
Každý rok si říkám, že si na ten měsíc vypnu telefon, protože je toho opravdu hodně. A jestli mi to dělá radost? Upřímně - spíš už ne. Dřív možná ano, ale dnes se pořád těším na ten vytoužený důchod, na to, že budu mít konečně klid a čas jen pro sebe," podotkla.
Za normalizace Kubišová nesměla veřejně vystupovat. Někdejší mluvčí Charty 77 se mohla vrátit na pódia až po téměř 20 letech po pádu komunistického režimu. "Teď už ve mně zlost není. Možná je to i tím, že jsem měla možnost potom ještě téměř 30 let zpívat a koncertovat, a díky tomu mám pocit, že jsem si to všechno vlastně 'odzpívala'. Takže už necítím potřebu se křivdami zabývat. Naopak dnes mám zlost spíš na to, co se děje v Rusku, když sleduji zprávy. Tam mám pocit, že to snad nikdy neskončí a že se lidstvo nepoučilo," prohlásila.
Kubišová se v 60. letech minulého století stala hvězdou československé hudební scény. Vystupovala také s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem v populárním triu Golden Kids. Její tehdejší písničky Loudá se půlměsíc, Oh, baby, baby, Dobrodružství s bohem Panem, Nechte zvony znít, Lampa, Ring-o-ding nebo Magdalena se staly hity. Loni v listopadu vstoupila Kubišová jako první žena do Síně slávy Českého slavíka.