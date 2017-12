S Michalem Prokopem oslaví 50 let na scéně i hosté: zpěvák Ondřej Ruml či saxofonista Josef Kučera

včera

Průřez půl století trvající kariérou nabídne Michal Prokop s kapelou Framus Five na vánočním koncertě, který dnes hostí Forum Karlín. Na akci odkazující na debutové album Blues in Soul se objeví i řada hostů: zpěvačka Markéta Foukalová ze skupiny Lanugo, zpěvák Ondřej Ruml nebo berlínský saxofonista Josef "Saxophone Joe" Kučera. "Některé skladby z těch, které zahraju, hraju už 50 let. A třeba Boom Boom od Johna Lee Hookera, jíž obvykle koncerty končíme, dávám pořád se stejnou vehemencí jako na prvním koncertě na Jezerce v lednu 1967. Chystám ale i speciální blok, který by měl naše začátky připomenout ještě víc. Budou v něm například písničky z repertoáru Raye Charlese," říká hudebník.

