S Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit 20. října v Národním divadle

Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10:30 a položit květiny k rakvi. Štěpnička zemřel v neděli 11. října, bylo mu 79 let. V Národním divadle působil od roku 1975.
"Odchodem Jiřího Štěpničky ztrácejí Činohra Národního divadla i celá česká kultura jednu ze svých nejcharismatičtějších osobností - profesionála, výjimečného herce i sarkastického a neúnavného glosátora společenské situace," uvedlo divadlo. Poslední rozloučení je podle mluvčího naplánováno na úterý 20. října od 11:00 z jeviště Národního divadla.
Herec a dabér Jiří Štěpnička působil v Národním divadle zhruba půlstoletí, vytvořil tam kolem stovky nejrůznějších postav. Zářil například jako Petruccio ve Zkrocení zlé ženy, Švanda ve Strakonickém dudákovi či Vévoda z Cornwallu v Králi Learovi. Obdiv sklízeli také například jeho Stavrogin (Běsi), Vávra (Maryša), Lazar (Markéta Lazarová), Lord Hastings (Richard III.), Shylock (Kupec benátský), Ragueneau (Cyrano z Bergeracu), Radovid (Radúz a Mahulena) nebo Filip Dubský (Naši furianti). V roce 2011 získal Thálii za Raymonda v inscenaci Blackbird.
Kromě toho Štěpnička hostoval i na jiných scénách, spolupracoval s filmem, televizí a rozhlasem. Diváci jej také dobře poznají po hlase, byl vyhledávaným dabérem. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi, Stevenu Seagalovi nebo Jeffu Bridgesovi. V roce 2002 získal Cenu Františka Filipovského, oceněn byl za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží.
„Zasloužil bych popravu.“ Otec přiznal vinu za vraždu syna. Žaloba uvedla děsivé detaily
Muž, který podle žalobce zavraždil svého malého syna na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku, prohlásil u ústeckého krajského soudu vinu. Hrozí mu až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Obžalovaný řekl, že nejde vysvětlit, proč to udělal. V době spáchání brutálního skutku byl opilý a měl v těle stopy po užití marihuany.
Souček pod palbou, neměl prý vůbec hrát. Čech opět polarizuje fanoušky West Hamu
Nastoupil poprvé od zranění na světovém šampionátu a konečně si vyzkoušel náročnou Championship, druhou anglickou ligu, ze které chce ambiciózní West Ham v co nejrychlejším možném termínu zmizet zpět do fotbalové Premier League. Tomáš Souček se ale v nepovedeném duelu proti QPR stal nešťastným hrdinou a ze hřiště se poroučel už po poločase. Jeho návrat je teď v Londýně předmětem velkých diskusí.
Přežít první úder a pak zaútočit. Severská země prozrazuje svůj recept na Rusko
Švédsko se preventivně připravuje na válku s Ruskem. Chce přežít první úder a následně tvrdě odpovědět. Střely Meteor mohou ničit letouny na vzdálenost kolem 200 kilometrů, Taurus by umožnil zasahovat pozemní cíle vzdálené přes 500 kilometrů. Piloti gripenů cvičí starty ze silnic. O strategii švédského letectva informoval začátkem října server Kyiv Post.
Soud zrušil rozsudek v kauze Walderode, chce přesněji určit sporné pozemky
Odvolací Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud žádá přesnější identifikaci více než tisícovky pozemků, o které žádá Johanna Kammerlanderová, vdova po Karlovi des Fours Walderode. Krajský soud v úterý výslovně sdělil, že restituce je důvodná a tím se už zabývat nebude, vyplynulo z jeho vyjádření.