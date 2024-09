Filmařka sedm měsíců natáčela Rusy na frontě. Bojují hlavně kvůli penězům, tvrdí

Kontroverzi ve filmovém světě vzbuzuje dokument nazvaný Rusové ve válce. Přestože jeho autorka je proti ruské válce na Ukrajině, nahlíží ji právě očima okupantů. Po premiéře v Benátkách chtěla novinku uvést také na torontském festivalu, pořadatelé ale projekce zrušili. Kyjev snímek označil za kremelskou propagandu a tvůrkyni přidal na seznam lidí ohrožujících bezpečnost Ukrajiny.

Rusko-kanadská režisérka Anastasia Trofimovová podle agentury AFP strávila sedm měsíců s jedním ruským praporem nedaleko frontové linie na Ukrajině. Podle ní je dokument protiválečný a ukazuje každodenní život vojáků. "V Rusku jsou to hrdinové, kteří nikdy neumírají. Lidé na Západě je většinou vnímají jako válečné zločince. Mě nejvíc šokovalo, když jsem viděla, jak jsou to úplně obyčejní kluci s rodinami, se smyslem pro humor a vlastním chápáním toho, co se v té válce děje," pronesla Trofimovová na benátském festivalu, kde měl snímek začátkem září premiéru.

Výrok okamžitě vyvolal kritiku. Obvinění, že slouží ruské propagandě, však autorka odmítá. Film údajně točila bez vědomí Moskvy a invazi na Ukrajinu sama považuje za "neospravedlnitelnou a ilegální".

Podle Ukrajinců je dokument přesto nepřijatelný. "Nezabývá se ruskými válečnými zločiny ani je nepřiznává," uvedlo ministerstvo kultury. "Film podporuje názor, že Rusové jsou stejně jako Ukrajinci oběti. To je neakceptovatelné," dodává úřad jeden z důvodů, proč režisérku toto pondělí označil za bezpečnostní hrozbu pro zemi. Na seznamu nežádoucích osob se ocitla jako 233. v pořadí.

Ukrajinský ministr kultury Mykola Točyckyj film považuje za součást "širší informační války, kterou Rusko rozpoutalo ve snaze ospravedlnit svou agresi prostřednictvím kultury a médií". Ukrajinští kritici dále upozorňují, že sedmatřicetiletá moskevská rodačka Trofimovová své dřívější dokumenty například o Islámském státu všechny točila pro Kremlem financovanou ruskou státní televizi RT, dříve známou jako Russia Today.

Dle agentury AFP film ukazuje ruské vojáky, kteří absolutně netuší, proč válčí. Kritizují propagandu vlastního režimu a přiznávají, že bojují jen kvůli penězům.

Kamera je zachycuje s cigaretou nebo alkoholem, jak se snaží zprovoznit staré zbraně ze sovětské éry a vyrovnat se smrtí spolubojovníků. V jedné scéně ruský dron omylem zaútočí na vlastní vojáky.

Dokument viděl také zpravodaj agentury Reuters. Podle něj však ani náznakem neukazuje, jakou spoušť ruští okupanti na Ukrajině způsobili, a když režisérka v jednu chvíli zkonfrontuje vojáka s obviněním, že Rusové páchají válečné zločiny, dotyčný to odmávne jako "nesmysl". Ona už na to nereaguje.

Podle ukrajinské prokuratury přitom Rusové na okupovaných územích dosud spáchali přes 140 tisíc válečných zločinů. Minulý týden například zajatý ruský voják popsal, jak znásilňoval a střílel nevinné ukrajinské ženy.

Také deník The Kyiv Independent považuje absenci jakéhokoliv kontextu za nepřijatelnou. "Režisérka se rozhodla nezpochybnit jediný fakt či slovo, které na kameru zazní. Používá komentář mimo obraz, takže divákům klidně mohla vysvětlit, že vše, co v tomto filmu vidí a slyší, jsou dezinformace a ruská propaganda. Místo toho ji sama opakuje," píše ukrajinský list.

"Uslyšíte spoustu emotivní hudby, uvidíte mnoho slz uroněných nad padlými kamarády, a dokonce i nabídku k sňatku. Trofimovová se nás snaží přesvědčit, že Rusové jsou stejní jako my a měli bychom s nimi soucítit, přestože většina jich do armády vstoupila dobrovolně, což na kameru přiznávají," kritizuje deník, podle nějž ve snímku například také zcela absentuje jakákoliv kritika ruského prezidenta Vladimira Putina.

Minulý týden měl být dokument také na programu festivalu v kanadském Torontu. Pořadatelé však všechny jeho projekce nakonec zrušili s ohledem na bezpečnost.

"Je to pro nás nevídaná situace. Podporujeme dialog v občanské společnosti, ať už vedený skrze filmy, nebo o filmech, a to včetně protichůdných názorů. Stejně tak podporujeme svobodu shromažďování," uvedli. Podle webu Variety.com před kanceláře festivalu dorazilo zhruba 400 protestujících z řad kanadských Ukrajinců. Těch v zemi už před začátkem války žilo skoro 1,3 milionu lidí, zdejší komunita je tak nejpočetnější z celé diaspory.

"Chápu, že to vzbuzuje vysoké emoce, ale přijďte se na ten film podívat," vzkázala demonstrantům režisérka.

Ukrajinský generální konzul v Torontu Oleh Nikolenko a místopředsedkyně kanadské vlády Chrystia Freelandová, která má ukrajinské kořeny, nicméně rozhodnutí torontského festivalu uvítali.

Navíc upozornili, že autorka na projekt dostala zhruba 340 tisíc kanadských dolarů, v přepočtu asi 5,6 milionu korun, od Kanadského mediálního fondu. Ten přerozděluje státní peníze umělcům prostřednictvím grantů. "Není správné, aby byl podobný film placen z peněz kanadských daňových poplatníků. Toto není válka, kde by byly obě strany morálně rovnocenné. Máme tu velmi jasně oddělené dobro a zlo," zdůraznila místopředsedkyně kanadské vlády Freelandová.

Regionální veřejnoprávní televize TVO působící v provincii Ontario už se od projektu distancovala a uvedla, že s ohledem na ukrajinsko-kanadskou komunitu film navzdory původním plánům neodvysílá.

Podle režisérky je však "špatně" a "nezodpovědné", pokud úřady hodnotí dílo předtím, než ho někdo mohl vidět. S kolegy vyzvala kanadského premiéra Justina Trudeaua, aby "plně prošetřil tuto urážku našich demokratických hodnot ve svobodných médiích".

