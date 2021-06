Rozloučení se Šafránkovou proběhne v kostele na Spořilově, vysílat jej bude ČT

Lidé se budou moci v pátek rozloučit s herečkou Libuší Šafránkovou v kostele v Praze na Spořilově, který bude otevřen od 10:00 do 14:00. Smuteční mše začne v 16:00 v kruhu rodiny a přátel, zájemci ji ale budou moci sledovat na velkoplošných obrazovkách před kostelem. Přenos z této smuteční mše bude rovněž živě vysílat Česká televize.

Její příznivci se s ní budou moci rozloučit v pátek od 10:00 v kostele sv. Anežky České v Praze na Spořilově. Kromě kostela, který bude otevřen do 14:00, bude za kostelem vytvořeno pietní místo, kde bude možné vyjádřit soustrast rodině zápisem do kondolenční knihy

Od 14:00 se kostel pro veřejnost uzavře, aby bylo možné ho připravit na smuteční mši v kruhu rodiny a přátel, která začne v 16:00, uvedly v úterý v tiskové zprávě ministerstvo kultury a Národní divadlo, které se na přípravě posledního rozloučení s herečkou podílejí.

Z důvodu stále platných proticovidových opatření prosí organizátoři piety veřejnost, aby při sledování obřadu na velkoplošných obrazovkách dodržovala rozestupy. V místech, kde to nebude možné, by měli mít lidé zakryté dýchací cesty rouškou (venku) a respirátorem při vstupu do kostela.

Oblíbená herečka Libuše Šafránková, známá hlavně jako filmová Popelka, zemřela 9. června ve věku 68 let. Ztvárnila mnoho filmových i divadelních rolí, zejména v pražském Činoherním klubu. S láskou, obdivem a úctou na ni vzpomínají herečtí kolegové i filmoví a divadelní režiséři.