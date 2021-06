Rozloučení se Šafránkovou se uskuteční v kostele na Spořilově, vysílat jej bude ČT

S herečkou Libuší Šafránkovou se lidé budou moci rozloučit tento pátek v kostele v Praze na Spořilově, který bude otevřen od 10 do 14 hodin. Smuteční mše začne ve čtyři odpoledne v kruhu rodiny a přátel, zájemci ji mohou sledovat na velkoplošných obrazovkách před kostelem. Přenos ze smuteční mše bude rovněž živě vysílat Česká televize.

Rozloučení se koná v pátek v kostele sv. Anežky České na Spořilově. Za ním bude vytvořeno pietní místo, kde bude možné vyjádřit soustrast rodině zápisem do kondolenční knihy.

Od 14 hodin se kostel uzavře pro veřejnost, aby bylo možné ho připravit na smuteční mši v kruhu rodiny a přátel, která začne ve čtyři odpoledne, uvedly v úterý ministerstvo kultury a Národní divadlo, které se na přípravě posledního rozloučení podílejí.

Z důvodu stále platných proticovidových opatření organizátoři piety prosí veřejnost, aby při sledování obřadu na velkoplošných obrazovkách dodržovala rozestupy. V místech, kde to nebude možné, by měli mít lidé zakryté dýchací cesty rouškou (venku) a respirátorem (při vstupu do kostela).

Oblíbená herečka Libuše Šafránková, známá hlavně jako pohádková Popelka, zemřela 9. června ve věku 68 let. Ztvárnila mnoho filmových i divadelních rolí, zejména v pražském Činoherním klubu. S láskou, obdivem a úctou na ni vzpomínají herečtí kolegové i režiséři.