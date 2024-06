Róna, Černý, Svěrák nebo Pleskot žádají změny v Národní galerii a na akademii

Přes 90 umělců podepsalo výzvu žádající změny ve vedení pražské Akademie výtvarných umění, Národní galerie a ve společnosti udílející Cenu Jindřicha Chalupeckého. Signatáři volají po odstoupení rektorky školy Márie Topolčanské a restrukturalizaci galerie. Výzvu podepsali umělci Milan Knížák, Jaroslav Róna, David Černý, Jan Svěrák nebo architekt Josef Pleskot, někdejší člen garanční rady galerie.

K dalším signatářům patří výtvarníci Michal Rittstein a František Skála, architekt David Vávra, režisér Václav Marhoul, herec Milan Šteindler, kytarista Michal Pavlíček, herečka Eliška Balzerová nebo ekonom Tomáš Sedláček. Vadí jim mimo jiné téma českého pavilonu na Benátském bienále, které se týká kolonizace a připravila jej uznávaná umělkyně Eva Koťátková.

Ředitelka Národní galerie Alicja Knastová "celou instituci strhává do bezvýznamnosti a ohání se nejpomíjivějšími současnými ideologiemi", uvádí dopis. "V praxi to znamená, že na bienále v Benátkách se prezentuje příběh žirafy přivezené z Keni v době, kdy zde komunisti popravovali Miladu Horákovou a další," stěžují si umělci. Podle Knastové projekt vybrala odborná porota z více než 20 návrhů a ona sama na to neměla vliv. Spor vnímá jako částečně generační, neboť signatáři dopisu jsou jiného věku než autorka projektu Koťátková.

Deník N tento čtvrtek napsal, že rezignovalo 23 členů odborných rad Národní galerie, kterým z jiných důvodů také vadí kroky ředitelky galerie Knastové. Vytýkají jí například to, že neposkytla vstupné zdarma do stálých expozic galerie studentům kateder dějin umění.

Knastová reagovala s tím, že na zavedení vstupného zdarma pracuje skrze domlouvání memorand s vysokými školami. "Volné vstupy pro studenty vybraných oborů vnímáme jako službu, kterou rádi poskytneme. Musí však respektovat nález Nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2022, který nás upozornil, že poskytování bezplatných vstupů není bez dalšího odůvodnění možné, protože by šlo o neúčelné nakládání s peněžními prostředky státu," reaguje ředitelka.

Stížnost na akademii

Autorům listu vadí také dění na Akademii výtvarných umění v Praze. Ta podle nich "rezignuje na vzdělávací poslání vysokoškolské instituce v zájmu nových krátkodechých ideologií a aktivistických tendencí poplatných době", stojí v prohlášení s tím, že současné vedení školy vzbuzuje nedůvěru.

Podle autorů, kteří žádají odstoupení rektorky, teď škola nevede mladé lidi k vlastnímu uměleckému výrazu, nýbrž k týmovému aktivismu.

Jako příklad uvádějí nedávnou performanci Kateřiny Olivové, která před budovou školy za zvuku techno hudby nahá rozhazovala hlínu. "Tato osoba se do vedoucí funkce ateliéru nedostala vítězstvím ve výběrovém řízení, ale bez konkurzu, neb tehdejší rektor Tomáš Vaněk využil právo veta a upozadil komisí vybraného vítěze Zbyňka Baladrána," kritizují autoři dopisu. Akademie se k výtkám zatím nevyjádřila.

Dopis řeší také změny v udílení Ceny Jindřicha Chalupeckého, která dříve oceňovala umělce do 35 let. Petentům vadí, že se cena změnila na nesoutěžní, kdy vyhrávají všichni finalisté, a že byl zrušen věkový limit pro oceněné.

"Zásadně odmítáme svévolné zásahy do regulí této soutěže, které stanovil sám Jindřich Chalupecký krátce před svou smrtí, a pokud to nebude možné, navrhujeme ukončení Ceny Jindřicha Chalupeckého a zákaz dalšího užívání tohoto jména," navrhují signatáři.

