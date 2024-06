Němci vybučeli Roda Stewarta. Na koncertě urazil Putina a zasalutoval Zelenskému

Britský zpěvák sir Rod Stewart vzbudil nevoli Němců, když na koncertě v Lipsku podpořil Ukrajinu a urazil ruského prezidenta Vladimira Putina. Část posluchačů ho za to vypískala, informovala agentura AFP. Stewartovi naopak za toto gesto poděkoval šéf zahraničního výboru německého Spolkového sněmu Michael Roth.

Devětasedmdesátiletý Rod Stewart je momentálně na světovém turné, v jehož rámci vystoupí 3. července také v pražské O2 areně. O Ukrajině se příznivě vyjádřil už na předešlých koncertech v dánské Kodani a nizozemském Amsterdamu.

Zatímco v obou těchto destinacích jej publikum podpořilo, uplynulý pátek frontman se stejným gestem narazil u posluchačů v německém Lipsku. Tam vystoupil ve vyprodané Quarterback Immobilien areně s kapacitou zhruba 12 tisíc lidí.

Podle britského deníku Telegraph učinil Stewart politické gesto v coververzi hitu Rhythm of My Heart, který natočil roku 1991. V Lipsku jej věnoval ukrajinskému lidu i armádě. Na jejich počest zpěvák oblékl žlutou košili a třpytivě modré sako. "Jsem oblečený v barvách ukrajinské vlajky a rád bych tuto píseň věnoval ukrajinskému lidu a armádě. Ať jde Putin do p*dele," cituje zpěváka server Tag24.de.

Podle něj skladbu doprovázely válečné fotografie ukazující vojáky, tanky, zničené ulice či dětská hřiště. Na konci skladby zazářila na velkoplošné obrazovce žlutomodrá ukrajinská vlajka následovaná fotografií prezidenta Volodymyra Zelenského, jemuž Rod Stewart symbolicky zasalutoval. V tu chvíli část fanoušků začala nespokojeně pískat a bučet, potvrzuje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Při stejném momentu show v Kodani přitom lidé tleskali.

O incidentu toto pondělí informovala německá média. V reakci na to zpěváka podpořil Michael Roth, šéf zahraničního výboru německého Spolkového sněmu ze strany SPD kancléře Olafa Scholze. Zpěváka označil za hrdinu dne. "Děkuji za vaši solidaritu s ukrajinským lidem," napsal Roth na sociální síti X, dříve známé jako Twitter, a bučícím spoluobčanům vzkázal, že by se měli stydět.

Heute mein Held des Tages: @rodstewart! Thanks for your solidarity with the Ukrainian People! 🇺🇦🇪🇺



Und seine empathielosen, in geistiger Putin-Knechtschaft lebenden „Fans“ mögen sich schämen. Sofern sie das noch können! https://t.co/7JoX4y2TQr — Michael Roth - official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) June 16, 2024

Britský deník The Times reakci publika interpretuje rostoucí nevolí mezi obyvateli někdejšího východního Německa, kteří na rozdíl od svých spoluobčanů žijících západněji nesouhlasí s vojenskou podporou Kyjeva a ostrým postojem spolkové vlády vůči Rusku.

Zpěvák podpořil Ukrajinu hned v roce 2022, kdy se napadená země začala bránit ruské vojenské agresi. Rod Stewart tehdy pomáhal dopravit do země humanitární pomoc. "Nemám slova pro to, co se na Ukrajině děje. Bombardování nevinných dětí, nemocnic a dětských hřišť. Je to čiré zlo," řekl na adresu Ruska.

Tentýž rok na podzim v anglickém Berkshiru pronajal dům sedmičlenné ukrajinské rodině, která uprchla před válkou, a slíbil, že za ni minimálně rok bude platit složenky, napsal deník The Independent. Naposledy letos v únoru zpěvák v rozhovoru s televizí Sky News označil Vladimira Putina za "kreténa" a varoval před tím, že pokud Západ nechá padnout Ukrajinu, bude mít Rusko otevřenou cestu k útoku na země NATO. "Musíme podporovat Ukrajinu," vzkázal umělec britským divákům.

Když sir Rod Stewart naposledy roku 2016 koncertoval v pražské O2 areně, pódium měl uzpůsobené jako černobílou šachovnici a diváky přivítal skladbou Having a Party převzatou z repertoáru Sama Cooka. V průběhu večera mimo jiné mával stojanem na mikrofon, rozhazoval mezi lidi fotbalové míče a hrabal nohou jako kůň v cirkuse, popsaly Hospodářské noviny.

Podle nich Stewart ukázal, že interpret může být klidně třicet let za pěveckým vrcholem, a přesto dokáže vytvořit večer, z nějž návštěvníci odcházejí příjemně naladěni.

Na stejném místě britský hitmaker znovu vystoupí letos 3. července. Výrazný zpěvák, pro něhož se staly typickými rozčepýřené blond vlasy a osobitě chraplavý, až řezavý hlas, proslul coby frontman kapely Faces. Ta svého času zkoušela konkurovat známějším The Rolling Stones. Už na sólové dráze pak Stewart vyrostl v jednu z největších popových hvězd 70. a 80. let minulého století, celosvětově prodal přes 120 milionů desek.

Největšího úspěchu dosáhl v 70. letech, kdy jeho nahrávky bodovaly v hitparádách na obou stranách Atlantiku. Proslul zejména rockovými melodiemi protkanými blues či soulem, ponořil se ale také do swingu a neštítil se ani módní vlny disco music.

Ke Stewartovým největším hitům patří pochodová melodie Maggie May, ploužák Sailing nebo skladby You Wear It Well a Da Ya Think I'm Sexy, kterou završil také pražský koncert v listopadu 2016.

