Robbie Williams míří do Prahy. Už nejsem kontroverzní, jedu lidi prostě bavit, vzkazuje

před 42 minutami

V sobotu 19. srpna zazpívá na pražském letňanském letišti britský zpěvák Robbie Williams. S sebou veze nové album The Heavy Entertainment Show, jehož název mimoděk potvrzuje to, co Robbie říká v rozhovorech: jeho životní rolí je bavit lidi. Williamsův večer otevře duo Erasure, které své nové album World Be Gone vydalo letos na jaře.

Když v roce 2013 jezdil Robbie Williams po Evropě s deskou Take the Crown, do České republiky nezavítal. V pražském Biu Oko se ovšem tehdy promítal přímý přenos z estonské koncertní zastávky.

Ačkoliv se Williams potýkal s problémy se zády, nabídl fanouškům prvotřídní popovou show. Atmosféra byla přenosná, na konci koncertu netančil pouze celý stadion v Tallinu, ale i celé Oko.

Williams po éře problémů s drogami i alkoholem a hádkách s bývalými kolegy z Take That zažívá druhou, šťastnější kariéru.

Namátkou: dopracoval se k povedeným sólovým deskám Reality Killed the Video Star a Take the Crown, výbornému comebackovému albu s Take That Progress, radostnému manželství s Aydou Fieldovou i ke swingovým nahrávkám Swing When You’re Winning a Swings Both Ways. Dělí je dvanáct let, na obou ale prokazuje velkou muzikálnost.

Do Prahy nyní přijíždí s novinkou The Heavy Entertainment Show, sedmnácti Brit Awards a nově také s poctou Brits Icon, jíž se předtím dostalo Davidu Bowiemu a Eltonu Johnovi.

"Jsem šťastný, že tu cenu mám, a nechám si ji. Ale podívejte se, na mé kariéře je něco divného. Jak to, že já mám tolik Brit Awards a Paul McCartney ne? Není to chyba v Matrixu?" řekl Williams v letošním rozhovoru pro magazín NME.

"Nejsem moc dobrý skladatel"

Jakkoliv je Williams hudebník, jehož stále baví balit popové písničky do citací jiných žánrů, dokáže se obklopit dobrým producentským týmem a skvěle zpívá, přiznává, že hlavní náplní jeho práce je publikum jednoduše pobavit.

"Nejsem moc dobrý skladatel, nemívám nějaké extra nápady, takže můj hlavní úkol je lidi pobavit. A to dělám rád," říká, jako kdyby si uvědomoval přerod z troublemakera do role konzervativního zpěváka. "Nesnažím se být nijak kontroverzní, chci být jen vtipný. Ale když se to sejde a jsem zároveň vtipný i trochu kontroverzní, je to to nejlepší, co mě může potkat."

Těžko říct, jestli holá zadnice, již na koncertech občas ukazoval (a kterou ukazuje i na obalu zbrusu nového povedeného singlu Eyes On the Highway, jenž bude součástí druhé várky dosud nevydaných rarit a B stran), ještě někoho šokuje. Nicméně novým albem The Heavy Entertainment Show jako kdyby si pro turné přímo uchystal půdu.

Nejde jen o název nahrávky, Williams totiž ve spolupráci s producenty Guyem Chambersem či Stuartem Pricem (nahrávali například s Pet Shop Boys, Jamesem Bluntem, Kylie Minogue) nasázel do čtyřicetiminutové stopáže tak různorodé skladby, jako bývají bonbóny v belgických bonboniérách. Pohromadě sice příliš nedrží, na druhou stranu nabízejí širokou paletu chutí. A ve Williamsově případě také odhodlání ještě dobýt pár stadionů a dostat do kolen pár dívek.

Zatímco Hotel Crazy, duet s písničkářem Rufusem Wainwrightem, se hodí spíš do nedávné swingové éry a balada David’s Song pro zesnulého přítele až příliš okatě připomíná hit Angels, "protizbohatlická" a lehce ironická Party Like a Russian s nasamplovaným Sergejem Prokofjevem, sebevědomě přímočará Love My Life nebo Mixed Signals se členy populární indierockové kapely Killers přímo volají po tom, aby je Williams vykřičel třeba už v sobotu na letišti v pražských Letňanech. Tam, jak to podle informací z probíhajícího turné vypadá, zazní i titulní song The Heavy Entertainment Show.

Mimochodem, dá se předpokládat, že kromě kombinace nových písní a starších hitů (od rozšafné Candy z téměř pět let starého alba Take the Crown marně čeká na takto výrazný singl) Williams v sobotu vsadí na čistou hlavu.

Na otázku magazínu NME, proč už dnes nejsou popové hvězdy tak zábavné jako dřív, Williams - otec dvou malých dětí - odpověděl:

"Dřív jsme všechno kritizovali a říkali věci jen proto, abychom byli zajímaví. Čekalo se, že budeme opilí nebo na kokainu, ale kdybychom tohle dělali ještě dneska, bylo by to hodně divné. A smutné. Vždyť už to nikoho nezajímá. Ale asi záleží na tom, co si člověk vezme. Co je teď in? Ketamin? (halucinogen) Nebo jsem úplně mimo?"