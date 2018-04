Cirkus pictus, Póvl a katalog Magdaleny Jetelové jsou nejkrásnější české knihy loňska

před 5 hodinami

Soutěž Nejkrásnější česká kniha 2017 zná své vítěze. V konkurenci 255 přihlášených titulů vybrala odborná porota dvacítku publikací, které jsou podle ní nejlépe graficky a polygraficky zpracované. Vítězové každé z dvanácti kategorií získali 50 tisíc korun. Oceněné publikace budou ke zhlédnutí na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy, festivalu Open House Praha či Pražské muzejní noci. Soutěž pořádá od roku 1965 ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví.

Nejkrásnější odbornou knihou se stal Cirkus pictus nakladatelství Arbor vitae societas. V kategorii krásné literatury opanovala první místo knížka Paci, paci, pacičky vynikající výrazným typografickým zpracováním.

V kategorii pro děti a mládež zvítězil Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček nakladatelství Baobab, které tuto kategorii zcela ovládlo, když obsadilo všechna tři místa. Kniha o výtvarníkovi Svatopluku Klimešovi zvítězila mezi publikacemi o výtvarném umění.

Nejkrásnějším katalogem se stal průvodce výstavou Magdaleny Jetelové se stejnojmenným názvem, který si odnesl cenu i za polygrafické zpracování. Prestižní výběr uzavírá kniha Póvl, kterou sám ilustroval, svázal a vydal Jan Čumlivski. Kniha byla oceněna v kategorii bibliofilie a autorské práce.

Udělena byla také ocenění ve specializovaných kategoriích. Památník národního písemnictví vybral nejlepší studentské práce a Cenu Arna Sáňky dal knize New York zine Nikoly Logosové, studentce Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Cenu pro mladé tvůrce do 30 let si odnesl grafický designér Jakub Gruber za knihu Neradost.

Spolek českých bibliofilů jako již tradičně zvolil laureáta Ceny Vojtěcha Preissiga, jímž se stalo zpracování Záhořova lože v úpravě Františka Skály a Johany Kratochvílové. Sdružení českých umělců grafiků Hollar udělilo cenu za ilustraci edici Jedna báseň, kterou tvoří svazky Koleno a Maryčka Magdonova, Markétě Prachtické a Andree Tachezy.

"Ve srovnání s finálním výběrem z předešlých ročníků nelze vysledovat žádný ostrý kvalitativní posun ani zcela nový trend. Patrná je však určitá generační výměna, kterou předešlé ročníky naznačily, a letošní ještě zvýraznil. Děkuji všem za sebe i ostatní členy poroty, že jsme se mohli zúčastnit kritické - přesto však přátelské - rozpravy nad všemi přihlášenými tituly," shrnula letošní ročník soutěže Pavla Pauknerová, předsedkyně výtvarné komise.

V loňském ročníku uspěla kniha o válečném pilotovi, průvodce literárním festivalem nebo publikace zachycující propojení umění a sportu. Pořadatelé oproti minulému ročníku také rozdali o šestnáct ocenění méně.