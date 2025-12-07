Rekonstrukce pražské Čapkovy vily začne ještě letos. Bude v ní muzeum

"Práce na rekonstrukci vily Karla Čapka by měly začít v prosinci 2025 a termín pro realizaci stavby je 16 měsíců od předání staveniště," uvedl místostarosta. Dodal, že plánované muzeum se zaměří na přiblížení autentického života slavného spisovatele. "Ve vile vznikne expozice zachycující každodenní život Karla a Olgy Čapkových - interiéry mají působit tak, jako by si jejich původní obyvatelé jen na chvíli odskočili," vysvětlil.
Bratři Čapkové si dvojdům na Vinohradech nechali postavit v letech 1923 a 1924 podle návrhu architekta Ladislava Machoně. Praha 10 zakoupila polovinu dvojdomu, ve které žil Karel Čapek, v roce 2013 za 43,9 milionu korun od prasynovce spisovatelovy manželky Olgy Scheinpflugové. Ve druhé polovině budovy žil spisovatelův bratr Josef, jehož potomci ji stále vlastní.
O rekonstrukci vily mluví zástupci různých vedení desáté městské části od zakoupení poloviny domu. Zatím se v ní uskutečnil stavebně-historický a restaurátorský průzkum a také inventarizace a uskladnění původního vybavení spolu s Čapkovým rozsáhlým archivem písemností. Příležitostně tam radnice ve spolupráci s kulturními institucemi pořádala prohlídky či přednášky.