Řecký Parthenón, jak jsme jej dvě století neviděli. Skončila největší rekonstrukce antické památky

Řecké ministerstvo kultury v pátek představilo západní část Parthenónu po náročné rekonstrukci. Podle ministerstva se fasáda vrátila do nejúplnějšího stavu za více než dvě století a odstraněno bylo vnější lešení, píší řecká média.
„Dnes vidíme západní fasádu ve stavu, jak jsem ji neviděli dvě století,“ uvedla ministryně kultury Lina Mendoniová. Podle ní se díky zásahům restaurátorů vrátila fasádě architektonická jednota. Z fasády také zmizelo trvalé vnější lešení, které bylo dočasně odstraněno již v roce 2025.
Restaurátoři obnovili západní část chrámu za použití antických částí mramoru i nových mramorových materiálů. Fasáda se tak vrátila do nejúplnějšího stavu od začátku 19. století, uvedlo ministerstvo kultury.
Jedná se o stav po odstranění velké části mramorové výzdoby, kterou z Atén odvezl britský diplomat Thomas Bruce lord z Elginu. Stalo se tak v době, kdy Řecko bylo ještě součástí Osmanské říše.
Tato část mramorové výzdoby je nyní součástí expozice Britského muzea. Atény dlouhodobě usilují o její návrat do Řecka a argumentují tím, že mramorová výzdoba byla vyvezena ze země bez povolení tehdejších úřadů. Britské muzeum však tvrdí, že nabylo takzvané Elginovy mramory legálním způsobem. I v případě návratu mramorové výzdoby by však vzácné sochy nejspíše skončily v expozici muzea aténské Akropole, aby nebyly vystaveny atmosférickým vlivům.
Parthenon je nejvýznamnější památkou srdce antických Atén - vrcholku Akropole. Postaven byl před zhruba 2500 lety a zasvěcen byl bohyni Aténě. Parthenon je jednou z nejznámějších památek na světě a v uplynulých stoletích se stal předlohou pro řadu staveb jinde ve světě.
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