Recenze: Tělo jako kuriozita i prostředek. La Putyka v Batacchiu opět ukázala špičkový nový cirkus

Hodinová inscenace Batacchio, novinka Cirku La Putyka, se povedla. Zajímavě tematizuje lidské tělo, srší neotřepaným humorem, vábí jednoduchostí a nový cirkus představuje v celé své rozmanitosti.

Finský režisér Maksim Komaro se po pěti letech vrátil do Prahy, aby novým představením Batacchio navázal na spolupráci s Cirkem La Putyka, s nímž v minulosti připravil Play a Slapstick Sonatu.

Batacchio poetikou v mnohém navazuje: Komaro potvrdil, že dokáže sestavit představení, které dobře ukazuje potenciál nového cirkusu propojovat jednotlivé žánry, polohy i disciplíny. Odkaz na předchozí Slapstick Sonatu se ostatně skrývá již v samotném názvu - batacchio je v italském jazyce synonymum pro anglické slapstick, tedy komediální prvek anglických grotesek.

I Batacchio využívá prvky komiky a grotesky. Kouzelnické triky mají diváka nejen oblafnout, ale i pobavit, proto ovoce mizí kuriózně ze stolu a z nosu i úst se vytahují dlouhé černé šňůry a provázky. Divák ani tak nesleduje dějovou linii, jako spíš jednotlivé scény, akrobatické výstupy a groteskní obrazy, spojené tematickým obloukem.

K počátkům minulého století

Batacchio se vrací nazpět v čase, do dob, kdy Evropou kočovaly divadelní společnosti a jejich členové publiku ukazovali všemožné podivnosti. Inscenace je vlastně poctou kabaretům i divadelních společností, z nich si nový cirkuse bere celkovou atmosféru a triky, které se obejdou bez využití moderní techniky, i scénografii. Ostatně jednou z mála rekvizit je na forbíně umístěný fonograf. Obdobně k počátku století odkazují kostýmy. Samotní herci pak do sučasného světa navracejí postavy commedie dellʼarte i kabaretu.

Časy dávno minulé připomíná také struktura inscenace. Divák sleduje dvě hlavní linie: drobná kouzelnická či komická čísla se odehrávají na forbíně, na níž zazní kabaretiérské hudební šansonové koláže. Nejedná se ale - a to je novinka - o striktně uzavřený prostor. Postavy parazitují na výstupech druhých, nebojí se vstoupit do hlediště, vtáhnout diváky opakovaně na jeviště a využívají oponu, která umocňuje kouzlo viděného. Iluze navíc neslouží pouze k odlákání pozornosti diváků při přestavbě scény, ale neustále odkazují do prostoru za oponou, kde se provádí akrobatická čísla.

Výstupy tak mnohdy fungují jako prolog následujícího momentu či dořečení scén odehrávaících se na jevišti. Takto například funguje parafráze cyr wheel (krobatický kousek s kruhem, zde s půlkruhem), který se na forbíně následně proměňuje v lyže, na nichž akrobat balancuje.

Právě tento moment ilustruje, jakým způsobem Maksim Komaro celé představení staví: rekvizitu proměňuje v součást lidského těla a náhle ho vyvádí z rovnováhy. Toto propojování - tělo jako kuriozita i prostředek - slouží jako hlavní motivická linie inscenace a umožňuje její komičnost. Zaoblené lyže nechala mimochodem La Putyka vyrobit přímo pro Batacchio, což lze chápat i jako potvrzení suverenity na novocirkusové scéně. Nikdo jiný na ní tolik neposouvá hranice.

Další formou aktualizace, důležitou pro pochopení struktury představení, je recyklace klasických rekvizit nebo jejich ztvárnění novým způsobem. Během kouzelnických výstupů náhle loutky nahrazují samotní akrobati. Rozhýbává je kouzelník, jemuž postavy podřizují aktivitu. Nehybné postavy dělají, co se po nich chce, a jejich těla často slouží jako prostředek celého čísla. Odkazují tak na klasické loutkoherectví, ovšem parodičnost a komičnost akcentují novým způsobem.

Cirk La Putyka: Batacchio Režie: Maksim Komaro

Hrají: Šárka Bočková, Michal Boltnar, Vojtěch Fülep, Daniel Komarov, Anna Schmidtmajerová, Alexandr Volný, Jiří Weissmann

Choreografie: Ilona Jäntti

Scénografie: Hynek Dřízhal

Kostýmy, make-up: Kristina Nováková Záveská

Hudba: Jan Balcar

Hodnocení Aktuálně.cz: 85 %

A právě hranice toho, co lidské tělo zvládne, tvoří základ jednotlivých výstupů. Triky se nedovolávají techniky, stojí hlavně na optickém klamu. Nejdůležitější je vlastní dovednost, všichni si musí vystačit jen s jednoduchou rekvizitou.

Obtížnost akrobatických výstupů průběžně stoupá a představení přirozeně graduje. Vrcholem je teeterboard a závěsná akrobacie na černých šálách, k nimž odkazují i drobné provázky, které akrobati využívají při provádění iluzivních triků. Batacchio se tak nakonec stává mozaikou stmelenou tematickým i motivickým obloukem, jejímž jediným problémem je délka některých výstupů v druhé půli.

Batacchio je v mnoha ohledech divácky vstřícnější než předchozí trilogie Family Roots in Black Black Woods, ačkoliv to neznamená, že by tvůrci jakkoliv slevili z požadavků na řemeslnou zručnost. Hodinová inscenace zajímavě tematizuje tělo, srší neotřepaným humorem, vábí jednoduchostí a nový cirkus představuje v celé své rozmanitosti.