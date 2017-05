Recenze: Rammstein stále poroučejí ohni, ale přestává to stačit

AKTUALIZOVÁNO před 8 minutami

Živá vystoupení kapely Rammstein byla vždycky přehlídkou skvělých pyroefektů, ohňů a detonací. Nic se nemění ani na aktuálním turné, v rámci kterého Rammstein zahráli včera a zahrají ještě dnes v pražské Eden Aréně. Přesto si nešlo nevšimnout, že německá skupina při hře s ohněm stagnuje. Největším překvapením večera tak byla obyčejná fráze "ruce nahoru", kterou česky záhlásil zpěvák Till Lindemann před jednou ze skladeb. Fanoušci totiž dobře ví, že Rammstein při koncertech nemluví.

Od vydání poslední studiové desky Liebe ist für alle da uplynulo už osm let. Rammstein sice před nedávnem prozradili, že dělají na nových věcech, jenže regulérní album (best of a živák nepočítejme) je stále v nedohlednu.

Rammstein jsou nicméně v pohodlné situaci, kdy nemusejí nikam spěchat. Aktuální evropské turné totiž potvrzuje, že si můžou vyrazit i bez nového materiálu a stejně lusknutím prstu vyprodají jeden z největších stadionů v zemi. A to hned dvakrát za sebou. Jak před koncertem potvrdil zástupce pořádající agentury, nic podobného se u nás ještě nikomu nepovedlo.

Open air = vysoké plameny

Po šestnácti letech, kdy na Strahově předskakovali AC/DC, si Rammstein v Praze opět zahráli "venku". Kvůli dennímu světlu sice nevynikly efekty v první polovině show naplno, na druhou stranu "otevřené nebe" poskystlo nové možnosti, přinejmenším co se výšky plamenů a malých ohňostrojů týče.

Ještě předtím ovšem dostaly svých čtyřicet minut slávy Kurtizány z 25. avenue, undergroundová legenda, která je na domácí scéně podobně dlouho jako Rammstein na té německé. Po předskakování Korn z dávné historie Kurtizán další velká pocta, kterou parta kolem Tomáše Varteckého zvládla se zvednutou hlavou.

Know-how úspěchu východoněmecké úderky netřeba hledat dlouho a všem, kteří poslední květnovou neděli zavítali na slávistický stadion, je velmi dobře známé.

Vedle kontroverzních a témat v textech a následně i ve videoklipech to jsou právě megalomanské show, jejichž ústředním motivem je oheň, plameny a výbuchy ve všech myslitelných podobách. Co se v úplných začátcích skupiny rodilo pod rukama amatérského pyro-nadšence Tilla Lindemanna a vyžádalo si nejednu nehodu, má už dávno podobu vysoce profesionální a do posledního detailu promyšlené performance.

Klobouk, který ve vzduchu exploduje

Hned na úvod setu to byl odhozený a ve vzduchu explodující Tillův klobouk, krátce poté uprostřed skladby Zerstören odhalil frontman pás výbušnin, které odpálil přímo na svém těle. Skupina opět plivala oheň přes náhubky během Feuer frei!, ke konci setu se plameny vyvalily i z kytar. Doprovodem Mein Herz brennt, jak název napovídá, bylo hořící srdce a nemohla chybět ani scénka, kdy zpěvák zalil lávou klávesáka Christiana Lorenza schovaného v plechové vaně.

Rammstein v Edenu Praha, 28. a 29. května 2017

Předkapela: Kurtizány z 25. Avenue

Pořadatel: Live Nation

Hodnocení Aktuálně.cz: 75 %

Šestice měla vše do detailu připravené a celková produkce opět vysoce převýšila podobné snahy jiných kapel. Přesto si nešlo nevšimnout, že mnoho jednotlivých pyro-akcí zařadila kapela do svého programu už poněkolikáté a nové scénky se těm nejlepším z dřívějška vyrovnávaly jen stěží. V porovnání s posledními dvěma koncerty v Praze v letech 2009 a 2011 se Rammstein zkrátka nepřekonali. Ohromili, ale nepřekvapili.

Paradoxně nejvíc tak publikum udivila obyčejná fráze "ruce nahoru", kterou česky záhlásil Till před jednou ze skladeb. Je totiž dobře známo, že Rammstein při koncertech zásadně nemluví a úplným maximem bývá jedno strohé poděkování v závěru koncertu.

Doufejme, že na dalším tour zůstane po Rammstein vedle pachu střelného prachu opět i to plnohodnotné wow.