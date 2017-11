Recenze: Perfektně namazaná mašina jménem Queen převálcovala Prahu

před 49 minutami

Z původní sestavy kapely Queen zbyli jen Brian May a Roger Taylor, které před šesti lety na pozici zpěváka doplnil úspěšný absolvent pěvecké talentové soutěže Adam Lambert. Společně dokážou i v roce 2017 odehrát moderní, velkolepou show. Parta, která musela překročit stín nenahraditelného Freddieho Mercuryho, má neskutečnou chemii a ani v nejmenším není poznat, že mezi zakládajícími členy a současným zpěvákem je rozdíl téměř dvou generací. Včera se o tom přesvědčila pražská O2 arena.

Od roku 2011 koncertují Queen společně s Adamem Lambertem a na plakátech uvádějí jak jméno kapely, tak jméno zpěváka. Je to výraz piety vůči Freddiemu Mercurymu, k jehož odkazu sám Lambert přistupuje s maximální úctou.

Včerejší koncert v pražské O2 areně ale dokázal, že by od tohoto označení klidně mohli upustit a znovu vystupovat prostě jako Queen. Lambert je pevnou a nezpochybnitelnou součástí téhle mašiny na hudební zázraky.

Queen do Prahy tentokrát zavítali v rámci turné odkazujícího k 40. výročí desky News of the World. Robot na jejím obalu tvoří nedílnou součást koncertu, ať už v podobě animací na plátně, nebo velké hlavy, která zpěváka vynesla nad pódium, aby odzpíval píseň Killer Queen.

Kapela ale koncertní set poskládala zejména z největších hitů a publikum zůstalo ve varu od prvních až do posledních tónů.

Vzpomínková akce, která ale v minulosti neustrnula

Adam Lambert si Mercuryho songy tak trochu přivlastňuje, přizpůsobuje je svému hlasu a projevu, přitom ale zachovává jejich ducha, čímž vytváří neodolatelnou kombinaci.

Kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor za ním v ohromné energii nezůstávají o nic pozadu. I když jsou jejich koncerty do značné míry vzpomínkovou akcí, rozhodně neustrnuly v minulosti.

Celý koncert se přeléval od rozverných jazzově rockových písní do atmosférických sól a zpět. Brian May se nechal obrovskou robotickou rukou vyzvednout vysoko nad pódium a s pomocí kytary a obrazů na plátně protáhl stadion sluneční soustavou, aby kapela vzápětí vykopla svižnou Crazy Little Thing Called Love.

Hudebníci navíc zvládli celou dobu vřele komunikovat s fanoušky. Většinu času strávili na rampě protažené hluboko mezi lidi, na níž si dokonce na několik songů nechali postavit i bicí.

Brian May si vyfotil již tradiční stereoskopickou selfie s opravdu všemi přítomnými a Lambert dokonce v závěru sestoupil dolů a podával si s lidmi ruce. Zpěvák navíc potěšil škálou rozverných a odvážných obleků: jezdil na růžovém kole s košíkem růží, nakrucoval se kolem svých spoluhráčů.

Včerejší koncert byl emoční horská dráha, od absolutní radosti po hluboké dojetí, jemuž se neubránil ani May, když pouze s pomocí akustické kytary a publika odehrál a odzpíval Love of My Life.

Freddie Mercury byl přítomen nejen v srdcích bývalých spoluhráčů a fanoušků, ale i na pódiu. V několika písních - zejména v Bohemian Rhapsody - zazněl ze záznamu, na konci pak publikum pobavil záznam slavného koncertu ve Wembley, kde Mercury zkouší rozezpívat publikum a pokus ukončí usměvnou poznámkou "F… You". (Podívejte se na video). I téměř třicet let po smrti zkrátka Mercury s bravurou dokáže ovládnout celou halu.

Stoprocentní hodnocení nechť zůstane symbolicky určené právě pro éru Freddieho, nicméně se současným frontmanem se mu kapela minimálně těsně přibližuje.

Queen a Adam Lambert

Praha, O2 arena, 1. listopadu 2017

Hodnocení Aktuálně.cz: 90 %