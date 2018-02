Recenze: Proč? Ptá se stále dokola Glen Hansard. Nové album zní jako průvodce po nostalgii

před 3 hodinami

Dlouhý a šedivý den na moři, klidné vlny, břeh v nedohlednu. Spousta času reflektovat a nostalgicky vzpomínat. Glen Hansard se v létě plavil na lodi z Irska do Španělska, když tu se mu v hlavě zrodilo album Between Two Shores.

Irská kapela The Frames má u nás díky dlouhodobému napojení frontmana Glena Hansarda na Českou republiku silné fanouškovské jádro. Film Once, ve kterém kromě rodačky z Valašského Meziříčí Markéty Irglové hrál právě Hansard, viděl snad opravdu každý.

Hansardovo jméno mají pak jeho posluchači spojené s ostrými kytarovými tóny, niternými (folk)rockovými melodiemi a hlasem, který roztřese okenní tabulky. Tak trochu paradoxní v tomto kontextu je, že pravděpodobně nejslavnější písní jeho kariéry je hit Falling Slowly, zařazený do filmu Once, v němž Hansard vše předchozí upozaďuje a ve spolupráci s Irglovou sází na téměř srdceryvnou dojemnost.

Písně na novém albu Between Two Shores jsou z této skupiny. Znějí jemně, snaží se posluchače dojmout. Kupředu je netáhne Hansardova otřískaná akustika a vykřičený hlas, ale subtilní aranže s pianem a žesťovou sekcí.

Nejde přitom o úplně novou desku. Většina písní ležela v šuplíku, nahraná na různých demech, a čekala na svou příležitost. Album pak začalo vznikat při třídění materiálu.

Zdá se, že autorovi při přípravě desky ležela na mysli nejedna bývalá přítelkyně. Jenomže právě v textech je největší slabina tohoto výběru.

Hansard, jenž je ze zmíněného filmu Once známý jako básník schopný vypovědět několika slovy celý příběh, nyní v deseti skladbách stále dokola opakuje pravdy jako "můžeš si být jistý, že čas utiší všechnu bolest / co se stalo, stalo se" (Wreckless Heart).

Jedné ze svých bývalých lásek se tak dlouho ptá "proč", až posluchač začne fandit spíš jí než zpěvákovi. Ve většině písní navíc vystupuje buď ublíženě, nebo rovnou uraženě. Nadhled přináší až závěrečná Time Will Be The Healer, ne náhodou nejsilnější píseň alba.

To, že celý výběr drží dohromady, je zásluhou především Hansarda - producenta, role, již si na Between Two Shores vyzkoušel poprvé. V úvodní písni Roll On Slow připomíná prolínání akustických kytar a živých trumpet nejlepší chvíle mladého Bruce Springsteena, s každou další skladbou přibývá melancholie a Hansardův výraz se zjemňuje. Tento plynulý proces skončí až se závěrečnými tóny poslední písně.

Glen Hansard: Between Two Shores Vydalo: Anti-, 2018

Hodnocení Aktuálně: 65 %

Z kompaktního celku žádná skladba výrazně nevyčnívá, snad jen s výjimkou chytlavého sborového refrénu v Your Heart’s Not In It. Na albu je ovšem vidět i to, že nevznikalo jako koncepční, naráz napsaný projekt.

Between Two Shores pravděpodobně žádné ceny neposbírá. Jako na pozadí pouštěný soundtrack nostalgické nálady ale může zafungovat velmi dobře.