Recenze: Marilyn Manson má to nejlepší za sebou. Na jeho rozpačitý koncert v Praze se brzy zapomene

před 58 minutami

Marilyn Manson poslal začátkem podzimu do světa vydařenou desku Heaven Upside Down, ale o jeho koncertní formě se dlouhodobě mluví spíš s despektem. V pražské Tipsport Areně ze sebe vymáčkl maximum, kterého je momentálně schopný, přesto nedokázal zamaskovat, že nejlepší roky má dávno za sebou.

Jestli v něčem osmačtyřicetiletý Marilyn Manson stále vyniká, pak je to schopnost vyvolat kolem sebe rozruch. Nedávno se přes média posílali do háje s popovou superstar Justinem Bieberem, což z pozice někdejšího postrachu církve a celé Ameriky vyznělo vrcholně trapně.

Následně si krátce po startu americké části turné zlomil přímo na pódiu nohu, když neopatrně šplhal na jednu z dekorací, a zbytek koncertů v USA tak musel zrušit.

V průběhu šňůry se pak z kapely musel odporoučet dlouholetý basák Twiggy Ramirez, přičemž se spekulovalo, že za vyhazovem stojí obvinění Twiggyho bývalé přítelkyně ze sexuálního obtěžování.

Přestože tyto okolnosti nevěstily před pražskou zastávkou nic dobrého, Mansona paradoxně nakoply k lepšímu výkonu.

Předně se oproti předchozím letošním koncertům, kdy jeho projev připomínal víc halekání na fotbalovém stadionu než zpěv, snažil lépe artikulovat. I přes vynaloženou energii ovšem ven prosakovala jakási dlouhodobá únava, nepohoda a těžkopádnost.

Někdejší agresivita a výbušnost z jeho přednesu nenávratně zmizely. Na vině je nejspíš opotřebení materiálu způsobené ukázkově nezřízeným rockerským životem v posledním čtvrtstoletí.

Kvůli rekonvalescenci nohy byl frontman velkou část pražského koncertu připoutaný na speciální pohyblivý vozíček připomínající trůn, s nímž se opatrně pohyboval po stagi.

Pod dozorem dvou členů týmu přestrojených za zdravotníky se vozíček všelijak sklápěl až do pozice lůžka, na němž Manson odzpíval kultovní cover Eurythmics Sweet Dreams (Are Made Of This). Pohled na zpěváka, který kdysi s nálepkou největšího a nejobávanějšího metalového zloducha vyvolával pohoršení a strach, budil tentokrát spíš soucit.

Absenci jakékoliv akce na pódiu - pokud tedy nepočítáme svícení baterkou na lidi během We Know Where You Fucking Live či několik jednoduchých převleků - a až nezvyklou civilnost vystoupení se frontman snažil vykompenzovat čilou komunikací s publikem.

Někdy to byl Manson, jak ho známe: "Kdo tady má drogy? Tak to je špatně, protože jste je měli dát mně!" Jindy Manson, jak ho neznáme, to když několikrát poslal do haly vzdušné hubičky.

Nové desce Heaven Upside Down se kapela věnovala čtyřikrát, zbývající prostor dostala starší tvorba. Všehovšudy pouhá hodina a čtvrt produkce. A to je od umělce s pětadvacetiletou kariérou a desítkou alb zatraceně málo.

Marilyn Manson Praha, Tipsport arena

19. listopadu 2017

Hodnocení Aktuálně.cz: 55 %

Pravidelní návštěvníci koncertů Marilyna Mansona v Česku pamatují hodně rozdílné zážitky. Bezkonkurenční a dechberoucí premiéru v roce 2001, kdy byl samozvaný God of Fuck na samém vrcholu, ale i totální fiasko a zmar o osm let později v Brně.

Na obě show se dodnes - s opačnými emocemi - vzpomíná. Na tu poslední se zapomene velmi rychle. Průměrnost je to nejhorší, co mohlo Marilyna Mansona potkat.