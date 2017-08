Recenze: Kdopak to mluví? Kniha Slyším tě všude potěší fanoušky romantiky, detektivky i sci-fi

před 42 minutami

Connie Willisová je jednou z nejoceňovanějších autorek sci-fi a majitelkou nejvyšších žánrových cen. Do českého, a zvláště pražského povědomí ji v poslední době dostala reklama v metru na podivnou růžovou knihu s buldokem na obálce (… o psu nemluvě), nicméně její poslední knížka Slyším tě všude opět dokazuje, že Willisová má potenciál svést dohromady čtenářské skupiny, které by se jinak nikdy nepotkaly - vášnivé fanynky romantických komedií, zaryté scifisty i milovníky detektivních pátrání - a všechny také uspokojit.

Kniha Slyším tě všude Connie Willisové je v podstatě klasická červená knihovna obohacená o sci-fi prvky, přívětivý humor a detektivně napínavý styl vyprávění. Jakkoli to zní neuvěřitelně, autorka tento guláš nejen bravurně udržela pohromadě, ale ze všech žánrů vypreparovala to špatné a ponechala jen kvalitu.

O sympatické dívce z kanceláře

Briddey Flanniganová pracuje ve firmě Commspan, která se samotným Applem soupeří o přední místo mezi výrobci telefonů. Má vedoucí pozici, úžasně pozorného přítele na ještě vyšší pozici v téže firmě a před sebou krásný, byť možná poněkud nudný život.

Jedinou vadou na kráse je její všetečná irská rodina, která naprosto nectí zásady soukromí, přepadává ji doma i v kanceláři, a buď jí diktuje, jak žít, nebo naopak požaduje rady o všem - od randění na internetu po výchovu odbojné puberťačky.

Díky svébytnému humoru a od počátku pečlivě budovanému pocitu, že je něco špatně, toto intro, převzaté z každého druhého ženského románu, nenudí ani neodrazuje.

Právě ony náznaky, náhlé výpadky sladké normality, působí tak rušivě, že se čtenář musí ptát, zda to tak autorka chtěla, nebo jen ztrácí kontrolu nad postavami. Willisová ale velmi dobře ví, co dělá. Všechny "ruchy" čtenář zpětně docení, jakmile kolečka příběhu začnou zapadat do sebe.

Dobrodružství začíná momentem, kdy Briddeyin přítel Trent navrhne, aby společně podstoupili tzv. EED. Jde o drobnou operaci mozku, která partnerům umožní lépe vnímat emoce toho druhého.

Při Briddeyině operaci se ale zřejmě něco pokazí. Po probuzení ji v nemocnici nezalije Trentova láska, nýbrž promluví na ni pošuk, jenž v mrazivém sklepení Commspanu vymýšlí nové aplikace do telefonů.

Děs a hrůza telepatie

Briddey má po operaci novou schopnost slyšet hlasy a projde si celou škálou pocitů - od popírání přes snahu sžít se s touto novou schopností až po její přijetí.

Telepatie totiž vůbec není taková sranda: Briddey najednou slyší úplně všechny v okolí. Valí se na ní stovky hlasů a to, co říkají, není ani náhodou pěkné.

Naštěstí je tu C. B. Schwartz, podivný chlápek ze sklepa a Briddeyin nevítaný rytíř na bílém koni. Společně postupně nejen zápasí s dotěrnými hlasy, ale odkrývají motivace dalších postav a směřují k… To je od počátku jasné každému, kdo v životě viděl aspoň jednu romantickou komedii.

Connie Willisová: Slyším tě všude Vydala Metafora, Praha 2017

Překlad: Drahomíra Michnová

504 stran, 449 Kč

Právě sympatické (nebo správně odpudivé) postavy jsou v knize poklad. Díky jejich mnohovrstevnatým motivacím, jež Willisová postupně odkrývá, funguje jinak jednoduchá zápletka na jedničku. O překvapení a mnohé dějové zvraty není nouze, závěry jednotlivých kapitol jsou napsané tak napínavě, že je téměř nemožné text odložit.

Slyším tě všude má potenciál svést dohromady čtenářské skupiny, které by se jinak nikdy nepotkaly - vášnivé fanynky romantických komedií, zaryté scifisty i milovníky detektivních pátrání - a všechny také uspokojit.