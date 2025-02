Lze oživit babičku erotické kinematografie? Nová Emmanuelle si hraje na umění

Francouzský hit Emmanuelle z roku 1974 si možná mnoho diváků pamatuje v lepším světle, než jaký skutečně byl. Obzvláště ti, co se na tento takzvaný softcore erotický snímek dívali pokoutně po nocích coby náctiletí chlapci či dívky. Nyní česká kina hrají stejnojmenný remake. S původním dílem však nesdílí o mnoho víc než název.

Originální, lacině natočený film podle stejnojmenné knižní předlohy Emmanuelle Arsanové pojednával o ženě bohatého, staršího a v otázkách erotických dobrodružství značně benevolentního muže, která v Bangkoku objevuje svou sexualitu.

Lechtivý brak založený na spoustě stereotypů se teď francouzská režisérka Audrey Diwan pokusila pojmout jako festivalovou "artovku". O ženské touze spíše melancholicky přemítá, než že by publiku ukazovala její následky.

Proměnila se i protagonistka. Zápletka sice také pojednává o tom, co se přihodí jedné ženě v exotické destinaci, ale tentokrát hrdinka v podání Noémie Merlant přijíždí sama coby úspěšná žena ve vysoké korporátní pozici, nikoli znuděná "panička". Konkrétně pracuje jako kontrolorka kvality služeb jednoho řetězce hotelů.

Snímek Emmanuelle podobně jako další právě v kinech uváděný titul Babygirl netouží pást se voyeuristicky po ženském těle. Mnohem více se zaměřuje na protagonistčinu tvář - plnou pochyb, nejistot, smutku.

Už první tři erotické scény, předvedené v rychlém sledu, jasně deklarují, že autorce nejde o vyobrazení nějakého sexuálního probuzení. Natočila spíše posmutnělý snímek o ženě, která si nedovede užívat, i když okolní prostředí doslova pulzuje erotickým napětím.

První rychlovka nastane už v letadle, další dvě v hotelu, přičemž kupříkladu scéna sexu ve třech je "odbytá" jediným záběrem. Navzdory tomu, že smyslně tu vypadají i pokrmy vysoké gastronomie, se hrdinka neumí oddat radovánkám, jakkoli se do erotických situací zaplétá až podezřele často. Jako by ani nebyl velký rozdíl mezi milostnými scénami a těmi ostatními.

Emmanuelle v hotelu potkává různé návštěvníky i zaměstnance, občas někoho přistihne při sexu, jindy je zase pozorována ona nahá ve vaně. A režisérka Audrey Diwan zcela vědomě pracuje s tím, kdo se na co dívá.

Zatímco v původním snímku stačilo, když se na Emmanuelle vrhnul první "divoch", aby podlehla jeho mužnosti, v nové verzi má hrdinka dění i vlastní prožitky mnohem více pod kontrolou. Film tak představuje spíše křehkou studii několika dní ze života jedné ženy. Ta je ve vysokém postavení, ale chová a cítí se dosti rozdílně než podobně movití a úspěšní mužští protagonisté spousty eroticky laděných thrillerů z přelomu milénia, s nimiž Emmanuelle sdílí polemické třecí plochy.

Přesto zůstává otázkou, kam tento pokus revidovat některá klišé dobové erotické produkce vede. Kritika i diváci novinku odsoudili snad ještě ostřeji než původní neumětelsky natočený titul - obvykle se slovy, že ten si alespoň na nic nehrál. Což je možná nespravedlivé, protože v něčem jde o pozoruhodnou polemiku s dějinami softcore žánru a hollywoodských erotických thrillerů, v nichž titulní role hrával Michael Douglas.

Určitě ale platí, že snímek se až příliš apartně a odtažitě snaží evokovat drobné tenze v hrdinčině psychice, aniž by v té nedořečenosti bylo něco kdovíjak sofistikovaného.

1:56 Film Emmanuelle kina promítají od tohoto čtvrtka. | Video: Vertigo International

Mnohé scény pracují s tím, co ukázané není, a reflektují, kdo a proč se na co dívá nebo co vidí. Což může být pozoruhodné k rozebírání, pokud jste fanoušky teoretických textů filmové badatelky Laury Mulvey o mužském pohledu a voyeuristických aspektech filmového média. Pokud to ovšem není vaše hobby, pak bude požitek z nové Emmanuelle o poznání komplikovanější.

Bezdějový snímek prakticky neopouští hotel, překypuje pečlivými obrazovými kompozicemi z interiéru, pohledy na luxusní, dokonale aranžované pokrmy; pracuje chytře s hudbou představující protipól chytlavých melodií z původního filmu.

Jsou tu momenty až uhrančivé, v nichž se krása snoubí se smutkem, jako když hosté skrze velkou prosklenou stěnu pozorují intenzivní liják - jde o tísnivou, ale přitom magnetizující chvilku.

Jenže ani z podobných obrazů nelze vysochat dostatečně komplexní portrét hrdinky na to, aby výsledek obstál coby psychologická sonda do dnešní ženské duše či úvaha nad tím, jak se naše pojetí erotiky, moci a genderových rolí proměnilo oproti filmům ze 70. až 90. let, kdy bylo obvykle vše jasně dané.

Původní Emmanuelle okamžikem opravdové, intenzivně prožívané rozkoše v podstatě začíná. V té nové přichází takový požitek až v samotném závěru. Jenže otočit stereotypy naruby samo o sobě nestačí. Stejně jako nestačí věnovat více pozornosti tomu, co hrdinka v daných momentech prožívá, místo prostého zírání na to, co kdo provádí s jejím tělem.

Tento koncept se záhy vyčerpá a Emmanuelle zůstává snímkem, nad nímž se - navzdory pečlivě estetickým kompozicím - lépe přemýšlí, než se na něj dívá. A na vině rozhodně není nedostatek obnažených těl.