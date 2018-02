Recenze: Emeli Sandé v Praze ukázala, jaké to je, když se zpívá se srdcem na dlani

před 2 hodinami

Když zpěvačka Emeli Sandé ohlásila poslední písničku, radiový hit Next To Me, celá O2 arena, upravená k sezení, se postavila a k pódiu se jako mořská vlna přiřítil dav tancechtivých fanoušků. Ten moment dobře vystihl veškerou energii, již rodačka ze skotského Sunderlandu během hodinu a půl dlouhého koncertu vysílala do publika.

Třicetiletá Emeli Sandé měla včera v České republice premiéru. Premiéru, která přišla o pár let později, než by se vzhledem k její skvělé debutové desce Our Versions Of Events z roku 2012 slušelo. Druhé album Long Live the Angels ovšem zpěvačka vydala až předloni. Vzhledem k šíři repertoáru tedy dává letošní koncert smysl.

Písně Emeli Sandé vychází z černé hudby - soulu, gospelu, r'n'b. Její první hit Heaven už v roce 2011 zaujal nevídaně energickou kombinací zmíněných žánrů s elektronickou hudbou, jakou v Británii dělá například její spřátelená kapela Rudimental.

Sandé disponuje sytým hlasem, a jak se včera ukázalo, také téměř bezchybnou intonací. Když usedla za klavír, aby odehrála křehkou písničku Clown, v obří O2 areně bylo takové ticho, že se dalo postřehnout i každé nadechnutí za mikrofonem.

Sandé hudbou žije. Během koncertu vypráví, že se zpěvu věnuje odmala a je pro ni vším. Věří, že společnými silami se dají věci měnit, a v textech - třeba v tom ke skladbě Read All About It - vybízí k sebedůvěře. Do každého taktu vkládá tolik energie, jako by měl být její poslední. Její zaujetí a soustředěné frázování působí místy až úsměvně: ale posmívejte se někomu, kdo k vám přichází se srdcem na dlani.

S motivačními příběhy Emeli Sandé, v nichž hraje roli někdy až příliš obecné rozmlouvání s nebesy, se asi neztotožní každý. Jedinečná je ovšem na ní právě ona energie a radost.

Na koncertě zpěvačku doprovázela pohybově i módně sladěná dechová sekce, kapela s bubeníkem i perkusistou a duo vokalistů. Jedna Sandé však docela dobře dokázala zastoupit celý kostelní sbor. Na pódiu v plášti s květinovými vzory pochodovala jako lev v kleci a písně prokládala jen krátkými proslovy. Jako by se nemohla dočkat, až se zase ponoří do svého světa tónů.

Emeli Sandé Praha, O2 aréna, 20. 2. 2018

Support: Lenny

Hodnocení Aktuálně.cz: 80 %

Jestliže aktuální album Long Live the Angels postrádá hity typu Heaven, Next To Me či My Kind Of Love a při poslechu působí monotónním dojmem, balady typu Lonely do koncertního proudu dobře zapadly.

Naopak přebytečně se včera jevily coververze Take Another Piece of My Heart od Janis Joplinové a Can’t Take My Eyes Off You od Frankie Valliho. Druhou jmenovanou odzpívali sboristi, píseň ale nijak zajímavě neposunuli.

V roce 2012 získala Emeli Sandé v rámci Brit Awards cenu pro největší talent. Dobré rozhodnutí. Cennější než hlasová ekvilibristika je však zjištění, že také v roce 2018 existují popoví interpreti, jimž se dá hudba stoprocentně věřit.