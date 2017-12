Recenze: Dospělý Eminem? Kdepak. Na novince Revival je už jen předvídatelně nudný

před 9 hodinami

Revival, devátá deska rapera Eminema s řadou hvězdných popových hostů včetně Beyoncé nebo písničkáře Eda Sheerana, je strastiplná osmdesátiminutová odysea, při níž raper občas dorazí na samotnou hranu trapnosti.

Raper Eminem je pořád nejprodávanější hudebník nového tisíciletí, poslední roky však o něm nebylo moc slyšet.

O to víc překvapilo, když se letos v říjnu zjevil na předávání hiphopových cen BET a vystřelil do světa zuřivý freestyle namířený proti prezidentu Donaldu Trumpovi.

Že by se ve vyhlášeném provokatérovi najednou probudilo občanské vědomí? I obal ohlášené deváté desky Revival s motivy americké vlajky povzbudil ty, kteří čekali na první skutečně dospělou desku jeho kariéry. Jenže ta se tak úplně nekoná.

Na hraně trapnosti, místy za ní

Přes několik politicky angažovaných veršů se novinka vlastně moc neliší od rozpačitých (byť komerčně stále velmi úspěšných) nahrávek The Marshall Mathers LP 2 nebo Recovery, které Eminem vydal za posledních deset let.

Album Revival to bere tak nějak přes kopírák - chytlavé refrény od popových hvězd (Ed Sheeran, Beyoncé, Pink), rap-metalové vložky a pár čistě rapových tracků, v nichž potvrzuje, že mu to pořád technicky jde na výbornou. Jako tradiční bonus pár fekálních vtípků.

Eminem už dávno vykročil za hranice hip hopu a úspěch svých desek pokaždé jistí rádiovými hity, které spoléhají na popové hvězdy. Ani sacharidový refrén Beyoncé ale první singl Walk on Water, v němž Eminem rapuje bez beatů a jen za doprovodu klavíru, nespasil. Z písně by nejspíše hit neudělala ani Adele, kterou raper původně do skladby chtěl.

Utahaný pětiminutový monolog o pochybnostech měl možná otevřít novou, dospělejší kapitolu jeho kariéry. Zbytek desky ale naznačuje, že Eminem moc vlastně ani neví, jak se něco takového dělá.

Revival je strastiplná osmdesátiminutová odysea, při níž detroitský hudebník občas dorazí na samotnou hranu trapnosti. Třeba když v Remind Me sampluje otřepaný refrén I Love Rock'n'roll od Joan Jett & The Blackhearts nebo o chvíli později postaví In Your Head na samplu hitu Zombie od irských The Cranberries.

I skladby pokoušející se o upřímné vyrovnání se s minulostí (Bad Husband nebo Castle věnované jeho exmanželce, respektive dceři) nakonec působí kvůli refrénům X Ambassadors a Skylar Grey spíše vyděračsky.

Když pak v písni River dává písničkář Ed Sheeran rozhřešení účastníkům milostného trojúhelníku, po němž zůstane nechtěné mrtvé dítě, je to už skoro na hraně parodie. Nebo nějaké americké talk show.

Politická témata, které zastupuje třeba píseň Untouchable o násilí na Afroameričanech, působí trochu jako z povinnosti. A nejvíce protitrumpovský track Like Home s Alicií Keysovou vlastně nakonec evokuje stejný laciný patriotismus, s nímž se současný prezident dostal do Bílého domu.

Eminem: Revival Vydal Aftermath, 2017

Hodnocení Aktuálně.cz: 40 %

Když chce být Eminem vážný, skončí to obyčejně v patosu. Upřímnost a lítost sklouznou do kýčovitého melodramatu a pokusy o navázání na současné rapové trendy zase uvíznou v tvrďácké sebeparodii (jako v Believe nebo Chloraseptic).

Revival je nesmyslně dlouhé a nabubřelé album, které ze všeho nejvíce stvrzuje, jak moc se Eminem stal obětí své vlastní slávy. Její krunýř mu nedovoluje udělat nic ani zdánlivě neočekávaného, protože on i jeho fanoušci jsou vlastně spokojení s opakováním stejných postupů.

Někdejší největší raper by si na začátku třetí dekády své kariéry rozhodně zasloužil víc odvahy.