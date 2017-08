Recenze: Coldplay se na EP Kaleidoscope jen rozehrávají před přípravou nové desky

24. 7. 2017

Britští Coldplay jsou momentálně asi největší koncertní kapela na světě. Zřejmě aby se v kočovném životě neztratili úplně, vydali EP Kaleidoscope. Písničky na něm nedrží pohromadě nic jiného než právě jejich různorodost. Album tak připomíná spíš jen malou rozehrávku před tím, než budou mít Chris Martin a spol. víc času na klasické album.

Formát EP není pro Coldplay žádná novinka. Nejvýraznější z nich přišlo po vynikajícím albu Viva La Vida v podobě Prospekt’s March. Kapela na něj zařadila několik zbylých skladeb, které Viva La Vida doplnily o novou perspektivu. EP však tehdy vyšlo ve stejném roce jako studiová deska.

Osmnáct měsíců od vydání poslední "opravdové" nahrávky A Head Full Of Dreams se tak zdá až příliš dlouho na to, aby fanoušci mohli Kaleidoscope považovat za její přímé pokračování, ačkoliv po jedné ze skladeb dostala název.

Rukopis dnes už velezkušených hudebníků je bez debat patrný z každé z pěti položek. Dohromady však netvoří kompaktní celek. Najdeme tu nové skladby, živou verzi nealbového hitu a jednu novou verzi starší písně, marné se však zdá být hledání nějakého zvláště zapamatovatelného momentu.

Do kategorie nových skladeb spadá uprchlickou tematikou poznamenaná Aliens, na níž se Coldplay vrátili ke spolupráci s Brianem Enem. Producent stojí za úspěchem zmiňované Vivy a následující Mylo Xyloto a novou skladbou do současné tvorby ostrovní kapely vrátil něco z tehdejšího příklonu k experimentování.

"Cizáci" budou jen těžko pro svou komplikovanou výstavbu a vesmírnou elektronickou linku navazovat na rádiové úspěchy posledních singlů, ale o to vítanější tato změna je. Chris Martin se navíc svým textem po letech obrací k palčivým celospolečenským problémům.

Závan minulosti je patrný i z triphopovým beatem podmalované All I Can Think About Is You - klasického milostného opusu, s nímž v minulosti Coldplay vždy bodovali.

O poznání uvolněnější Miracles (Someone Special) by zřejmě jako jediná mohla bez problémů zapadnout do posledního alba a tvoří tak pomyslný most mezi minulostí a budoucností hudebního směřování skupiny. Hiphopová vložka od Big Seana v ní navíc celkem obstojně funguje.

Coldplay - Kaleidoscope (EP) Vydal Parlophone, 2017

Stopáž: 24:57

Hodnocení Aktuálně.cz: 60 %

Zbylé dvě položky už však nijak nepřekvapí. Tokijské živé zpívánky se Something Just Like This jen dokazují, že převážně elektronická skladba naživo bude vždy znít trochu prázdně. Závěrečná Hypnotised pak mezi výraznějšími skladbami dokonale zapadá a EP tak na konci začíná docházet dech.

Hledat smysl v Kaleidoscope příliš nelze. Kdyby úvodní tři skladby tvořily jádro příštího alba Coldplay, mohlo by se mluvit o solidním základu. Spolu se dvěma dalšími však připomínají spíš jen malou rozehrávku před tím, než budou mít Chris Martin a spol. více času na klasické album.

Fanouškům čas ukrátí bez problémů, zbytku hudebních nadšenců může klidně uniknout.