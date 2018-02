Public Image Ltd. zahrají poprvé v Praze. Kapelu založil John Lydon po rozpadu Sex Pistols

před 2 hodinami

Londýnská rocková skupina Public Image Ltd. v čele s Johnem Lydonem alias Rottenem slaví 40 let od založení. Při té příležitosti vyjíždí na evropské a japonské turné zvané The Public Image Is Rotten Tour. V Lucerna Music Baru odehraje první pražský koncert 13. července. Své prozatím poslední album, desáté v pořadí, vydala kapela v roce 2015. Tři roky předtím vyšla nahrávka This is PiL', což bylo první album skupiny po sedmnácti letech. Se zpěvákem a někdejším členem Sex Pistols Lydonem hrají multiinstrumentalista Lu Edmonds, bubeník Bruce Smith a baskytarista Scott Firth, jenž spolupracoval například s Elvisem Costellem. V Česku se již kapela představila na ostravských Colours.

