První jména Colours of Ostrava 2018: Dorazí i Ziggy Marley, v České republice bude mít premiéru

Festival Colours of Ostrava hlásí jména prvních tří zahraničních hostů. Do oblasti Dolních Vítkovic dorazí nejstarší syn Boba Marleyho Ziggy, zpěvačka Aurora a také oblíbená ambientně popová kapela Cigarettes After Sex. Festival se bude konat mezi 18. a 21. červencem 2018.

Nejstarší syn reggae legendy Boba Marleyho Ziggy je od roku 2003 na sólové dráze, pod svým jménem vydal šest alb, má osm Grammy a koncert na Colours of Ostrava bude jeho prvním českým vystoupením. "O tuto velkou hudební osobnost jsme se snažili několik let. Jsem ráda, že její první tuzemský koncert klapl právě na příštích Colours of Ostrava," říká ředitelka festivalu Zlata Holušová s tím, že Ziggyho reggae s chytlavými melodiemi vstřebalo víc rocku, funky, soulu a popu. Ziggy Marley představuje podle Holušové komplexního umělce: v jeho katalogu najdeme album a ilustrovanou knihu pro děti, kuchařku, výrobu biopotravin i komiks Marijuanaman. Recenze: Charlotte Gainsbourgová natočila se skvělými spolupracovníky nejpestřejší desku číst článek Souběžně s hudbou jde Ziggyho filantropie. S manželkou založil nadaci Urge, která pomáhá chudým dětem na Jamajce i v Africe. Spolupracuje také s OSN a neziskovou hudebně vzdělávací organizací Little Kids Rock. Kromě Ziggyho Marleyho do programu dalšího ročníku přibyly norská indiepopová zpěvačka a producentka Aurora, která se po dvou letech vrátí do Ostravy s novou deskou, a také dreampopová americká skupina Cigarettes After Sex. Ta v pražských klubech hrála během jednoho roku třikrát a pokaždé měla plno. Čtyřdenní vstupenky na festival jsou k dostání v e-shopu na webových stránkách festivalu. Prozatím stojí 2590 Kč.

