Prohlédněte si, jak vypadá nově zrekonstruovaný Průmyslový palác v Praze

Lidé si v pátek 25. září odpoledne mohou prohlédnout zrekonstruovaný Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za dvě hodiny. Městská firma Prague City Tourism (PCT), která prohlídky organizuje, připraví další termíny.
První komentovaná prohlídka začne v 17:00 a druhá v 18:30. Další budou pokračovat v následujících dnech až do 11. října. "Od října nebo listopadu počítáme s tím, že komentované prohlídky Průmyslového paláce zařadíme do naší nabídky, kdy budou jednou nebo dvakrát do měsíce, už za standardní cenu," informovala mluvčí PCT Klára Janderová. Dosud byly vstupenky za sníženou cenu 91 korun.
Levé křídlo paláce vyhořelo v roce 2008. Jeho dostavba spojená s rekonstrukcí zbytku objektu začala v roce 2022 a stála zhruba tři miliardy korun. Stavebníci vytvořili repliku levého křídla, které zvenku vypadá stejně jako pravé. Uvnitř mu dali podobu, jakou mělo v roce 1891. Nosné ocelové konstrukce jsou zcela odhalené a střecha je z části prosklená. V pravém křídle byla zachovaná dřevěná vestavba z 50. let 20. století. Je kompletně zrenovovaná.
Nejnáročnější restaurátorské práce obnášela obnova střední haly, konkrétně malovaného dřevěného stropu složeného z 1232 prken a skleněných vitráží.
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