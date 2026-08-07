Producent, který proměnil Madonnu a získal s ní tři Grammy. Zemřel William Orbit

Britský hudebník a producent William Orbit, držitel ceny Grammy, který spolupracoval s umělci jako Madonna, Britney Spears a U2, zemřel ve věku 69 let. O jeho úmrtí informovali jeho rodina a přátelé, napsala agentura AFP.
Hudebník narozený v Londýně, který získal dvě ze svých tří cen Grammy za producentskou práci na Madonnině albu Ray Of Light z roku 1998, zemřel doma 23. července, jak uvedli v prohlášení zveřejněném na instagramu.
„Jeho úmrtí nás hluboce zarmoutilo. Bude nám velmi chybět a bude chybět tolika lidem, jejichž životů se dotkl svou hudbou, přátelstvím a laskavostí,“ stojí v prohlášení.
Kromě toho, že Madonně v roce 1998 pomohl s přechodem k elektronické hudbě a trip-hopu, Orbit s americkou hvězdou spolupracoval také na albu Music z roku 2000 a podílel se na psaní a interpretaci jejího singlu Beautiful Stranger z roku 1999. Skladba – která se objevila ve filmu Austin Powers: Špion, který mě vojel – mu vynesla další cenu Grammy za nejlepší píseň napsanou pro vizuální média.
Orbit byl také nominován na cenu Grammy za svou práci na písni Feel Good Time od Pink, za své vlastní album Pieces In A Modern Style z roku 2000 a za nahrávku roku za Ray Of Light.
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