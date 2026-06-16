„Probuďte se, varhany!“ Svatého Víta poprvé rozezněl nový božský hlas 

Po čtrnácti letech příprav, sbírek a stavby se v pondělí večer uzavřel jeden z největších kulturních projektů posledních let. V zaplněné katedrále svatého Víta požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl nové svatovítské varhany. Chrámem se poté poprvé rozezněl nástroj, který bude sloužit dalším generacím.
Když se krátce před pátou hodinou odpolední začaly zaplňovat lavice katedrály svatého Víta, bylo zřejmé, že nepůjde o úplně běžnou bohoslužbu. Do nejvýznamnějšího českého chrámu postupně přicházeli věřící, dárci, politici, diplomaté i lidé, kteří poslední roky sledovali cestu svatovítských varhan od prvních krůčků až po jejich dokončení.
Pak se chrámem dal do pohybu liturgický průvod. V čele kráčel pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Za ním duchovní, biskupové a další účastníci slavnostní mše svaté. Nechyběl ani emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner, který se později zapojil do samotného žehnání nového nástroje.
Pod gotickými klenbami mezitím panovalo zvláštní ticho. Pohledy většiny přítomných totiž nesměřovaly k oltáři, ale vysoko na západní stěnu katedrály.
Právě tam se po letech příprav usadily nové svatovítské varhany.
Jejich kovové píšťaly a křišťálové prvky zachycovaly podvečerní slunce pronikající chrámem. Světlo se odráželo od prospektu navrženého tak, aby nepůsobil jako cizí těleso, ale jako přirozené pokračování gotické krásy katedrály. V některých okamžicích se zdálo, jako by nástroj nebyl zavěšený na stěně, ale vznášel se v prostoru.
Mezi slavnostními hosty nechyběli bývalý prezident Václav Klaus s manželkou Livií, ministryně financí Alena Schillerová (ANO), předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, hradní kancléř Milan Vašina, pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), slovenský velvyslanec Martin Muranský nebo první místopředseda Senátu Jiří Drahoš.
„Probuďte se!“
Po úvodních modlitbách a slavnostním okouření nového nástroje kadidlem nastal okamžik, kvůli němuž se katedrála zaplnila. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se obrátil k varhanám a pronesl první invokaci k jejich slavnostnímu probuzení.
„Probuďte se, varhany, posvátný nástroji, a zpívejte chválu Bohu, našemu Stvořiteli a Otci.“ Slova se zvolna rozplynula pod vysokou klenbou chrámu. A po nich se ozval první tóny „božského“ nástroje.
Celkem zaznělo osm proseb a požehnání. Po každém z nich usedl ke klaviatuře jiný varhaník. Osm hudebníků postupně představilo různé tváře nového nástroje. Jednou zněl téměř neznatelně, jako vzdálený šepot pod klenbou. Vzápětí dokázal svým „tutti“ zaplnit celý chrám mohutnou zvukovou masou, která se odrážela od kamenných stěn a vracela se zpět k posluchačům.
Nešlo ani tak o koncert jako o postupné odhalování toho, co nové varhany umí.
Nový hlas katedrály
Po obřadu probuzení následovala Gloria, bohoslužba slova: žalm, čtení z Bible i homilie. Liturgie pokračovala tradičním rytmem, ale hlavním protagonistou večera zůstával nový nástroj.
Vrchol přišel s Lužanskou mší Antonína Dvořáka. Hudba, kterou slavný skladatel napsal pro kapli na zámku v Lužanech, tentokrát zazněla v prostoru svatovítské katedrály. Nové varhany naplno ukázaly svůj rozsah i barevnost. Zvuk se valil lodí chrámu, stoupal ke klenbám a vracel se zpět mezi posluchače.
Katedrála sv. Víta tak v pondělí odpoledne definitivně uzavřela jednu z největších kapitol své novodobé historie. Příběh nových varhan totiž není jen o nástroji vážícím více než 45 tun, složeném z 5755 píšťal, tří manuálů a stovek křišťálových prvků. Je především o tisících dárců, desítkách odborníků a letech práce lidí, kteří uvěřili, že i dnes má smysl společně vytvářet díla určená pro příští desítky či stovky let.
Čtrnáctiletá cesta
Právě proto před samotným požehnáním nástroje zaznívalo poděkování těm, kteří stáli za projektem, jenž se rodil více než čtrnáct let. Varhany nejsou jen hudebním nástrojem, ale výsledkem práce stovek odborníků z několika evropských zemí. Jejich vznik koordinoval Nadační fond Svatovítské varhany vedený Vojtěchem Mátlem, který stál u projektu od jeho počátků.
Samotný nástroj vznikl v dílně španělského varhanářského mistra Gerharda Grenzinga. Před jeho týmem stál nelehký úkol - navrhnout varhany přímo pro specifickou akustiku svatovítské katedrály a umístit je na západní kruchtu tak, aby jejich zvuk zaplnil celý chrám. Na projektu se podílel také organolog pražské arcidiecéze Štěpán Svoboda, který měl na starosti odbornou stránku přípravy.
Stejnou pozornost jako zvuk dostala i podoba nástroje. Tu navrhl Peter Olah se studiem Škoda Design. Inspiraci našel v české krajině, sklářské tradici i čedičových útvarech Panské skály přezdívaných Varhany. Výsledkem je prospekt doplněný křišťálovými prvky, který má s gotickou architekturou chrámu spíše vést dialog, než jí dominovat.
Neméně náročné bylo financování. Do veřejné sbírky se během let zapojilo více než dvanáct tisíc dárců, firmy, školy, města i čeští krajané v zahraničí. Významnou roli při získávání podpory sehráli také lidé kolem Bohemian Heritage Foundation včetně Jaromíra Císaře a Pavla Smutného, který patřil k výrazným podporovatelům projektu, jeho dokončení se však už nedožil.
„Tady nesmíte parkovat.“ Právník radí, zda se řídit soukromými vzkazy na plotech
Pravidla pro stání aut na ulicích jsou řešena docela podrobně v zákoně o silničním provozu. Někteří lidé se však domnívají, že mohou svému okolí určovat pravidla vlastní, podle toho, jak to vyhovuje jim. Různými výhrůžkami hrozícími odtažením auta až po zdánlivě zdvořilé prosby, které však jen říkají různými způsoby totéž: Tady prostě neparkujte!
Průzkum průzkumů: Babiš má velký problém. Ale bát by se měl někdo jiný
Hnutí ANO od začátku roku téměř nepřetržitě ztrácí voliče. Sestupnou křivku preferencí dominantní politické síly v Česku potvrzuje průzkum průzkumů, který sestavuje datová redakce Aktuálně.cz na základě volebních modelů renomovaných agentur. Pro Andreje Babiše to nepředstavuje problém – zatím.
Systém nechal zrůdu na svobodě. Brutální vražda školačky drtí francouzskou justici
Smrt jedenáctileté školačky Lyhanny, jejíž tělo našli vyšetřovatelé v opuštěném silu, odpálila ve Francii celonárodní krizi. Brutální čin spáchal recidivista, kterého policie po dřívějším znásilnění dítěte nechala celé měsíce na svobodě. Do ulic vyrazily tisíce lidí a pod palbou kritiky je celý justiční systém. Země, která dala světu moderní právo, dnes nedokáže ochránit ani vlastní děti.
Jsme připraveni udeřit na Rusko, šokoval velitel Luftwaffe
„Pokud mi někdo večer zavolá, že Rusko zaútočilo, musíme být připraveni. A my jsme připraveni. Okamžitě by byly zahájeny ničivé letecké údery. Útok na Estonsko by nevyvolal jinou reakci než útok na Londýn,“ řekl deníku The Telegraph velitel německého letectva (Luftwaffe) generálporučík Holger Neumann. Je to od německého velitele nezvykle ostré vyjádření.
„Ty magore, přestaň se smát a koukej pod nohy.“ Šest hodin pod Everestem mělo pro Češku nečekaný závěr
Na startu stála bez předchozích maratonských zkušeností a s jediným cílem: užít si den. „Mojí jedinou ambicí bylo si nezvrtnout kotník,“ směje se Miroslava Miri Jirková. O několik hodin později ji v cíli nejvýše položeného maratonu světa čekalo velké překvapení. Jak se běží ve výšce přes pět tisíc metrů a proč byl pro zkušenou horolezkyni závod psychicky jednodušší než výstup na horský vrchol?