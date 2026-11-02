Případ vraždy režiséra Pasoliniho znovu otevřen. Podílely se na činu i další osoby?

Římská prokuratura zahájila nové vyšetřování vraždy režiséra a spisovatele Piera Paola Pasoliniho, který byl zavražděn v římské čtvrti Ostia v noci z 1. na 2. listopadu 1975. Učinila tak na podnět právníka Stefana Maccioniho, který požádal o znovuotevření případu na základě stop DNA shromážděných v roce 2010. Cílem je znovu prověřit, zda se na zločinu nepodílely další osoby.
"Doufáme, že římská prokuratura konečně poskytne odpovědi, na které čekáme už tolik let," řekl Maccioni. Zároveň vyzval všechny, kteří podle něj dosud o případu mlčeli, aby zveřejnili vše, co vědí.
Pasolini je považován za jednoho z nejvýznamnějších italských spisovatelů a filmařů 20. století. Proslavil se také jako levicový politický komentátor. Přesné okolnosti jeho smrti jsou dodnes předmětem sporů.
Teze, že mnohokrát oceněného režiséra snímků Dravci a vrabci či Salò aneb 120 dnů Sodomy v afektu zabil sedmnáctiletý prostitut Giuseppe Pelosi, je dnes obecně považována za nevěrohodnou. Rozsudek nad údajným jediným pachatelem, který dostal devět a půl roku vězení za zabití, je vnímán jako justiční omyl, uvedla agentura APA.
Pelosi se k vraždě přiznal den po činu a v roce 1976 byl odsouzen. O několik let později však své přiznání odvolal a prohlásil, že k němu byl donucen. V roce 1983 byl podmínečně propuštěn. Zemřel v roce 2017 ve věku 58 let na rakovinu. Už první soudní rozsudek vycházel z předpokladu, že Pelosi nebyl při Pasoliniho vraždě sám. Pozdější odvolací rozsudek, který trest potvrdil, však účast možných spolupachatelů neuváděl. Rozhodnutí potvrdil také italský nejvyšší soud.
Maccioni v minulosti zastupoval Guida Mazzona, bratrance zavražděného. Nyní spolupracuje mimo jiné s novinářským svazem regionu Lazio, režisérem Davidem Griekem a spisovatelem Giovannim Giovannettim, kteří usilují o objasnění okolností Pasoliniho vraždy. Předchozí žádosti o obnovení vyšetřování z let 2016 a 2023 prokuratura zamítla.
Podezření, že Pasoliniho vražda měla politický motiv, se nikdy nepotvrdilo. Režisér dostával kvůli svému poslednímu filmu Salò aneb 120 dnů Sodomy výhrůžky smrtí od krajně pravicových organizací. Ve snímku kritizoval Mussoliniho diktaturu v letech 1944 až 1945.
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