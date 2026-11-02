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Kultura

Případ vraždy režiséra Pasoliniho znovu otevřen. Podílely se na činu i další osoby?

ČTK
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Římská prokuratura zahájila nové vyšetřování vraždy režiséra a spisovatele Piera Paola Pasoliniho, který byl zavražděn v římské čtvrti Ostia v noci z 1. na 2. listopadu 1975. Učinila tak na podnět právníka Stefana Maccioniho, který požádal o znovuotevření případu na základě stop DNA shromážděných v roce 2010. Cílem je znovu prověřit, zda se na zločinu nepodílely další osoby.

PierPaoloPasolini
Italský spisovatel, novinář, režisér a herec Pier Paolo Pasolini byl významnou osobností kulturního i politického života 20. století. V roce 1975 byl zavražděn v pobřežním městě Ostia nedaleko Říma.Foto: Profimedia – The History Collection / Alamy
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"Doufáme, že římská prokuratura konečně poskytne odpovědi, na které čekáme už tolik let," řekl Maccioni. Zároveň vyzval všechny, kteří podle něj dosud o případu mlčeli, aby zveřejnili vše, co vědí.

Pasolini je považován za jednoho z nejvýznamnějších italských spisovatelů a filmařů 20. století. Proslavil se také jako levicový politický komentátor. Přesné okolnosti jeho smrti jsou dodnes předmětem sporů.

Teze, že mnohokrát oceněného režiséra snímků Dravci a vrabci či Salò aneb 120 dnů Sodomy v afektu zabil sedmnáctiletý prostitut Giuseppe Pelosi, je dnes obecně považována za nevěrohodnou. Rozsudek nad údajným jediným pachatelem, který dostal devět a půl roku vězení za zabití, je vnímán jako justiční omyl, uvedla agentura APA.

Pelosi se k vraždě přiznal den po činu a v roce 1976 byl odsouzen. O několik let později však své přiznání odvolal a prohlásil, že k němu byl donucen. V roce 1983 byl podmínečně propuštěn. Zemřel v roce 2017 ve věku 58 let na rakovinu. Už první soudní rozsudek vycházel z předpokladu, že Pelosi nebyl při Pasoliniho vraždě sám. Pozdější odvolací rozsudek, který trest potvrdil, však účast možných spolupachatelů neuváděl. Rozhodnutí potvrdil také italský nejvyšší soud.

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Maccioni v minulosti zastupoval Guida Mazzona, bratrance zavražděného. Nyní spolupracuje mimo jiné s novinářským svazem regionu Lazio, režisérem Davidem Griekem a spisovatelem Giovannim Giovannettim, kteří usilují o objasnění okolností Pasoliniho vraždy. Předchozí žádosti o obnovení vyšetřování z let 2016 a 2023 prokuratura zamítla.

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Podezření, že Pasoliniho vražda měla politický motiv, se nikdy nepotvrdilo. Režisér dostával kvůli svému poslednímu filmu Salò aneb 120 dnů Sodomy výhrůžky smrtí od krajně pravicových organizací. Ve snímku kritizoval Mussoliniho diktaturu v letech 1944 až 1945.

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