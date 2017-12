včera

Do Prahy se 28. března 2018 v rámci turné Fare Thee Well vrátí písničkářka a přítelkyně Václava Havla Joan Baezová. Zazpívá v Kongresovém centru, vstupenky stojí 1190 až 1790 Kč. Rodačka z New Yorku vydala poslední řadové album Day After Tomorrow v roce 2008. Na příští rok chystá k vydání desku Whistle Down The Wind. Poprvé se Baezová v Praze představila v roce 1993 ve velké Lucerně.

