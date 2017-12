Přijíždí Avishai Cohen, který mísí jazz s blízkovýchodními vlivy a popem. Večer otevře Dan Bárta

před 5 hodinami

V České republice oblíbený jazzový kontrabasista Avishai Cohen přijede se svým triem 21. prosince do pražského Fora Karlín. Širší posluchačstvo upoutal tento izraelský hudebník albem Continuo z roku 2006, na němž mísí jazz s blízkovýchodními vlivy. Celý večer otevře Dan Bárta a Robert Balzar Trio.

Sedmačtyřicetiletý jazzový kontrabasista a skladatel Avishai Cohen letos vydal album 1970, na kterém ještě o trochu výrazněji než dřív mísí jazz, soul a etnické motivy s popovými melodiemi.

"Izrael byl vždycky ovlivněn mixem marocké, řecké, turecké a východní kultury, což se odráží nejen v hudbě, ale i v jazyku nebo v jídle," řekl v rozhovoru pro britský web London Jazz News. "Každý si vlivy zpracovává po svém, je tu velký prostor pro kreativitu."

Na novém albu Cohen také zpívá. Jako vzor z dětství uvádí matku, která má podle jeho slov úplně stejnou barvu hlasu.

Zpívání je však pro hudebníka jedna z nejkomplikovanějších věcí. "Úplně mě to děsí. Připadám si u toho, jako kdybych šel nahý po ulici a každý mě mohl soudit. Zpěv je velmi osobní záležitost, jde od srdce a o to je to horší," řekl v rozhovoru pro London Jazz News.

V Praze Cohena doprovodí 21. prosince v pražském Foru Karlín svěží tvář současného jazzu, pianista a skladatel Omri Mor. Na bicí se přidá Noam David.

Celý večer otevře Dan Bárta & Robert Balzar Trio. Vstupenky na koncert stojí od 715 do 1200 korun.

Avishai Cohen pochází z Jeruzaléma, kde se jako dítě učil na klavír. Ke kontrabasu přešel ve čtrnácti letech. Kromě vlastní tvorby se věnuje i skládání pro film.