Přijedou hvězdy. V Praze vystoupí Katy Perry, Ricky Gervais představí nový pořad

Americká zpěvačka Katy Perry, která kombinuje taneční hudbu s pop-rockem, se po deseti letech vrátí do pražské O2 areny. 30. října 2025 tam završí koncertní šňůru The Lifetimes Tour, na které představí letošní, v pořadí sedmou studiovou desku nazvanou 143.

Vstupenky za ceny od 2290 korun budou v prodeji od tohoto pátku. Vystoupení pořádá agentura Live Nation, která zároveň oznámila i další akci: už 4. října 2025 se na stejném místě ukáže oceňovaný komik a herec Ricky Gervais se svou novou stand-up show Mortality.

Dnes čtyřicetiletá Katy Perry na sebe upozornila začátkem tisíciletí jako popová hvězda nové generace, přestože slávy dosáhla později než třeba stejně stará Avril Lavigne.

Po prvotních neúspěších, kdy zkoušela dělat hudbu pro americké křesťany, na sebe Katy Perry strhla pozornost debutovým singlem I Kissed a Girl z roku 2008. "Políbila jsem holku a líbilo se mi to / Doufám, že mému klukovi to nebude vadit," zpívala ve skladbě kombinující pop-rock s elektronickou hudbou.

Letní hit se vyhoupl do čela hitparád v několika zemích a odstartoval hvězdnou kariéru. Na vrcholu byla zpěvačka zřejmě v roce 2010 s albem Teenage Dream, které jí vyneslo sedm nominací na Grammy. Desky se prodalo přes dva miliony kopií a hned pět singlů včetně California Gurls nebo Firework proniklo do čela žebříčku Billboard Hot 100. To se do té doby podařilo jen Michaelu Jacksonovi s albem Bad.

"Jsem hodná holka, protože věřím na lásku. Zároveň jsem zlá, protože ráda provokuji. Ale to je tím, že chci přinutit lidi přemýšlet. Právě o to jde v textech většiny mých písní," popsala tehdy sebe sama Katy Perry.

Naživo pro ni byly typické extravagantní kostýmy ve veselých barvách a práce s infantilitou, jako když se fotila s lízátkem v puse nebo ve videoklipech stříkala šlehačku z podprsenky.

V následujících letech si umělkyně rozšířila záběr účinkováním ve filmech nebo jako porotkyně pěvecké soutěže American Idol. Pravidelně o ní také informoval bulvár kvůli vztahům s hudebníkem Johnem Mayerem a později hercem Orlandem Bloomem.

Své zatím poslední album letos nazvala 143. Provází jej částečně feministicky laděný singl Woman's World. Zpěvačka má dnes na kontě 13 nominací na Grammy, ani jednou však neuspěla.

Britský herec a komik Ricky Gervais už dvakrát účinkoval v pražském Kongresovém centru, naposledy vloni. Příští rok si s novým pořadem nazvaným Mortality troufne na největší zastřešenou halu v metropoli, v O2 areně vystoupí 4. října.

Vstupenky za cenu od 1790 korun budou také v prodeji od tohoto pátku. "Všichni stejně jednou zemřeme, tak se tomu aspoň můžeme zasmát. Mortality se zabývá absurditami života. A smrtí," vzkazuje umělec.

Třiašedesátiletý Gervais začínal jako zpěvák, proslul začátkem tisíciletí rolí nevyzpytatelného a trapného manažera Davida Brenta v televizním seriálu BBC nazvaném The Office. V Česku byl známý pod názvem Kancl, který pak Česká televize využila také pro lokalizovanou verzi s Václavem Koptou v hlavní roli.

K postavě manažera firmy Wernham Hogg se Gervais po letech vrátil v samostatném filmu David Brent: Life on the Road, kromě toho účinkoval v seriálech Derek z prostředí domova pro seniory nebo After Life o regionálním novináři, který se snaží přerovnat život poté, co mu manželka zemřela na rakovinu. Ve snímku Special Correspondent pak jako rozhlasový technik pomáhal kolegovi falšovat reportáže z údajné války v Ekvádoru, které ve skutečnosti natáčeli v místní kavárně.

Stand-up komedii se Gervais věnuje od konce 90. let, získal za ni několik britských cen Bafta, americké televizní Emmy i filmové Zlaté glóby. Naposledy v Praze představil stand-up show nazvanou Armageddon, jejíž záznam se vyhoupl do čela sledovanosti ve videotéce Netflix. Ta zaznamená také novinku Mortality. Stejně jako v případě předchozích turné Gervais věnuje část výtěžku z prodeje vstupenek na charitativní účely.

Video: Singl Woman's World z nového alba Katy Perry