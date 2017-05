před 59 minutami

Britští indierockeři The Kooks přesouvají "z logistických důvodů" termín pražského koncertu v Malé sportovní hale z 26. května na 11. listopad. Lístky zůstávají v platnosti. Jako malou náplast mohou fanoušci brát nové album The Best…So Far, na němž The Kooks rekapitulují třináct let na scéně. Na desce se navíc objeví dvě nové písně.

