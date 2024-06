Na Pražské jaro přišlo přes 28 tisíc lidí, příště přijedou dva orchestry z USA

Přibližně pět desítek akcí letošního 79. ročníku festivalu Pražské jaro navštívilo 28 tisíc diváků, zhruba o 4000 víc než loni. Návštěvnost přesáhla 90 procent, tržby z prodeje vstupenek činily 25,5 milionu korun oproti loňským 25,1 milionu. Vyprodáno bylo 29 koncertů, což je meziročně bezmála o třetinu více. Oznámil to ředitel festivalu Pavel Trojan.

"Nejen bohatý doprovodný program, ale zejména samotné koncerty naplnily naše letošní předsevzetí, že Rok české hudby oslavíme prostřednictvím slavných děl, ale také se pokusíme vyprovokovat diskusi o tom, co pro nás česká hudba znamená, co nám přináší a jak o ni pečujeme. To se nám mnohokrát splnilo a vážíme si toho," říká Pavel Trojan, jenž je ředitelem Pražského jara od srpna 2022.

Festival letos hospodařil s více než 100 miliony korun, ještě loni to bylo 80 milionů. Příjmy z prodeje vstupenek a podpora od mecenášů sdružených v klubu Přátel Pražského jara činí přibližně 20 procent rozpočtu, do něhož jinak přispívají zejména ministerstvo kultury a město Praha.

Poslední květnovou neděli pořadatelé s Galerií Kodl poprvé uspořádali uměleckou aukci. Vydražili výtvarná díla vytvořená v rámci nového programu Pražské jaro Art salon umělci jako Milanem Grygarem, Petrem Niklem či Ivanem Pinkavou. Šestice prací vynesla 1,9 milionu korun, které festival použije na přípravu příštího jubilejního 80. ročníku.

Ten v květnu 2025 otevře Mou vlastí Bedřicha Smetany Česká filharmonie, kromě ní vystoupí Chicagský symfonický orchestr a Bostonský symfonický orchestr. Ten druhý bude 14. května 2025 řídit jeho současný šéfdirigent Andris Nelsons. V roce, kdy uplyne 50 let od smrti skladatele Dmitrije Šostakoviče, uvedou skladatelovu Symfonii č. 11 a Houslový koncert č. 1 se sólistkou Baibou Skride.

Chicago Symphony Orchestra pak zahraje 20. května 2025 pod taktovkou Jaapa van Zwedena, který aktuálně završil působení na postu šéfdirigenta Newyorských filharmoniků. Zazní Šestá symfonie Gustava Mahlera.

Oba koncerty se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vstupenky už jsou v prodeji na webu. Kompletní program 80. ročníku pořadatelé zveřejní 22. října.