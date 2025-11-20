Kultura

Pražské Divadlo Viola má novou správní radu, hledá ředitele za odvolanou Cibulkovou

Divadlo Viola má novou správní radu. Její složení se změnilo na konci minulého týdne z rozhodnutí zakladatelů divadla, kteří tříčlennou radu jmenují a odvolávají. Změna souvisí s nečekaným odvoláním herečky Kláry Cibulkové z postu ředitelky na začátku divadelní sezony ze strany minulých radních. Divadlo nyní hledá nového ředitele, snaží se zachovat kontinuitu.
Barbora Hrzánová jako Eva Olmerová s Viktorem Limrem coby baskytaristou a dalšími hereckými muzikanty v hudebním kabaretu Olmerka v Divadle Viola.
Barbora Hrzánová jako Eva Olmerová s Viktorem Limrem coby baskytaristou a dalšími hereckými muzikanty v hudebním kabaretu Olmerka v Divadle Viola. | Foto: René Volfík

Právník Michal Švorc, který správní radu dosud vedl, je nově jejím členem. Radě místo něho předsedá Martin Rudovský, dramaturg Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Třetí členkou je Křepelková, režisérka, dlouholetá redaktorka Českého rozhlasu a České televize a ředitelka společnosti Život dětem. Z rady odešli bývalá ředitelka Violy Miluše Viklická a producent Robert Plavec.

Křepelkovou stejně jako Hereckou asociaci v září pobouřilo nečekané odvolání Cibulkové po roce od jejího jmenování. Nyní je podle režisérky potřeba legendární pražské divadlo, původně poetickou kavárnu, dostat z personální krize.

Křepelková uvedla, že ve Viole by měl v příštím roce dál působit jak Pavel Vaňek, který po Cibulkové divadlo dočasně vede, tak provozní Kateřina Vyšatová. Oběma měla na konci prosince skončit smlouva. "Je zapotřebí, aby kontinuita zůstala. Hrozilo také, že by se v lednu nemuselo hrát," řekla Křepelková.

Viola na pražské Národní třídě vznikla v 60. letech 20. století a brzy se stala umělecky vysoce ceněnou scénou. Dlouho se jednalo o takzvanou poetickou kavárnu. Její existenci ohrozil brzy po sametové revoluci rozpad podniku Restaurace a jídelny, pod který nejprve Viola patřila.

V roce 1992 hrozilo, že se z Violy stane striptýzový bar. Vedení se ale chopila Viklická a provedla scénu nelehkým obdobím. V roce 1997 s malířem Adolfem Bornem, hercem Borisem Rösnerem a režisérkou Křepelkovou dohodla oficiální vznik divadla. Jmenovali správní radu vedenou Michaelem Švarcem. Z poetické vinárny Viola se stalo Divadlo Viola. Divadlo do konce roku 2021 fungovalo jako obecně prospěšná společnost, od té doby je zapsaným ústavem.

Přes personální změny divadlo v listopadu uvedlo premiéru hry Olmerka s Barborou Hrzánovou. V jiných představeních se lze setkat s dalšími hereckými legendami, například s čerstvou držitelkou Thálie Danou Syslovou, s Janem Hartlem nebo s Taťjanou Medveckou. Hraje zde stále také Cibulková.

 
