Prahu opět rozsvítí Signal Festival. Světelné instalace nabídne na 17 místech

Ve čtvrtek 15. října v Praze začíná festival digitální a kreativní kultury Signal. Nabídne videomapping, laserovou projekci nebo světelné instalace. Návštěvníci si je mohou prohlédnout na dvou trasách, v centru a poprvé také v Dejvicích. Dostupné budou každý den od 19:00 do půlnoci. Čtrnáctý ročník festivalu s tématem Dream on! Sny a Vize potrvá do neděle.
Program nabídne světová jména jako Jim Campbell a Kurt Hentschläger, videomapping ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish inspirovaný Václavem Havlem nebo desetimetrovou laserovou instalaci na hladině Vltavy. Ze 17 zastávek festivalu je osm placených. Bude mezi ně patřit například performance Voda, kterou bude soubor Laterny magiky předvádět v prostorách Staré čistírny odpadních vod v Bubenči.
Na Flemingově náměstí bude k vidění audiovizuální instalace Brána imaginace od českého umělce Milana Caise. Podobu díla mohli ovlivnit návštěvníci interaktivní prezentace v létě 2026, kde vybírali pojmy, které pak umělec do díla zapracoval.
V pátek program festivalu doplní v Národní technické knihovně konference Signal Forum, jejímž cílem je propojit odbornou komunitu světelného umění s veřejností. V panelových diskusích zde vystoupí umělci a experti.
„Ostatní převálcuje.“ Nová superstar lidovců – a není to Grolich
Kdo je donedávna širší veřejnosti zcela neznámý Jakub Hruška, který dovedl kandidátku KDU-ČSL a STAN v Brně k jasnému vítězství ve volbách? Jak se propracoval na svůj dosavadní vrchol a co tomu předcházelo? Zveřejňujeme profil budoucího primátora Brna založený na vzpomínkách jeho kolegů.
Pět let za brutální loupež. "To už není můj styl," hájil se rapper Rico před soudem
Olomoucký vrchní soud zvýšil ostravskému rapperovi Enrico Peštovi vystupujícím jako Hard Rico trest za loupež a vydírání ze čtyř na pět let. Potvrdil mu také peněžitý trest dva miliony korun. O rok z pěti na šest let soud zvýšil trest i jeho komplicovi Miroslavu Cihimu.
V rumunských vodách hoří tanker, pátrá se po sedmi členech posádky
V rumunských vodách začal ve čtvrtek hořet tanker určený k přepravě chemikálií, úřady pátrají po sedmi z dvanácti členů posádky. Rumunský úřad pro záchranné akce dříve informoval o osmi pohřešovaných. Je to už druhá loď, která vzplála poblíž města Sulina v deltě Dunaje na hranici s Ukrajinou, napsala agentura Reuters.
ŽIVĚ Povolební vyjednávání pokračují. V Ústí míří ANO i ODS do opozice
Koalice Jedno Ústí, která vyhrála v Ústí nad Labem volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků. ANO odchází v krajském městě po osmi letech do opozice. Tam bude i ODS.
ŽIVĚ „Nejistý přínos, rizika zřejmá.“ Meloniová ostře zkritizovala Trumpa za dohodu s Putinem
Dohoda USA a Ruska o dodávkách nafty poskytuje Moskvě legitimitu, zatímco na ukrajinská města dále padají bomby. V italském parlamentu to ve středu řekla premiérka Giorgia Meloniová. Dohodu označila za velmi riskantní volbu, jejíž přínos je nejistý a rizika jsou naopak zřejmá, píše agentura Reuters.