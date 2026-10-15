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Kultura

Prahu opět rozsvítí Signal Festival. Světelné instalace nabídne na 17 místech

ČTK
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Ve čtvrtek 15. října v Praze začíná festival digitální a kreativní kultury Signal. Nabídne videomapping, laserovou projekci nebo světelné instalace. Návštěvníci si je mohou prohlédnout na dvou trasách, v centru a poprvé také v Dejvicích. Dostupné budou každý den od 19:00 do půlnoci. Čtrnáctý ročník festivalu s tématem Dream on! Sny a Vize potrvá do neděle.

Performanci Voda předvede soubor Laterny magiky v rámci Signal Festivalu v prostorách Staré čistírny odpadních vod v Bubenči.
Performanci Voda předvede soubor Laterny magiky v rámci Signal Festivalu v prostorách Staré čistírny odpadních vod v Bubenči.Foto: Signal Festival
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Program nabídne světová jména jako Jim Campbell a Kurt Hentschläger, videomapping ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish inspirovaný Václavem Havlem nebo desetimetrovou laserovou instalaci na hladině Vltavy. Ze 17 zastávek festivalu je osm placených. Bude mezi ně patřit například performance Voda, kterou bude soubor Laterny magiky předvádět v prostorách Staré čistírny odpadních vod v Bubenči.

V instalaci Multimmersion_Upside Down pracuje tchajwanský umělec Aka Chang se světlem v jeho nejčistší podobě. Jemné paprsky světla proudí shora a v odrazech na vodní hladině se rozkládají do spektra barev.
Projekt Alcove LTD z dílny ENCOR Studia proměňuje upcyklovaný lodní kontejner v imerzivní prostředí světla, zvuku a pohybu. Z industriálního objektu vzniká světelná komora, v níž se neustále mění viditelnost, a hranice mezi vnitřním a vnějším prostorem se rozplývá.
Na první pohled působí instalace Scattered Light umělce Jima Campbella jako monumentální souhvězdí zavěšených žárovek jemně blikajících ve tmě. Když však návštěvníci poodstoupí a nechají své oči přivyknout, začnou se v záři světel postupně objevovat pomíjivé lidské postavy.
Monumentální socha Black Mechanical Planet Jana Kalába vás vtáhne do světa, kde se geometrie potkává s představivostí.
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Na Flemingově náměstí bude k vidění audiovizuální instalace Brána imaginace od českého umělce Milana Caise. Podobu díla mohli ovlivnit návštěvníci interaktivní prezentace v létě 2026, kde vybírali pojmy, které pak umělec do díla zapracoval.

Monumentální světelná instalace amerického umělce Jima Campbella. | Video: Signal Festival

V pátek program festivalu doplní v Národní technické knihovně konference Signal Forum, jejímž cílem je propojit odbornou komunitu světelného umění s veřejností. V panelových diskusích zde vystoupí umělci a experti.

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