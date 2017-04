Praha hoří! Výstava ukáže největší pražské požáry i co dokázali hasiči

před 1 hodinou

Co všechno v Praze v minulosti hořelo, jak mocný oheň to byl a kolik toho zmohli hasiči? Muzeum hlavního města Prahy 25. dubna otevírá v nově přístupné Novomlýnské vodárenské věži stálou výstavu Praha hoří!, na které ukáže způsoby, jakými se obyvatelé Prahy bránili ničivému živlu a jak se vyvíjely technické možnosti hašení požárů.

S ohněm si budou zahrávat návštěvníci Novomlýnské vodárenské věže, ve které Muzeum hlavního města otevírá stálou výstavu Praha hoří! o historii požárů, uloze vodních věží a práce hasičských sborů na území hlavního města.

Multižánrová zážitková expozice představí odvěké ohrožení Prahy plameny prostřednictvím videomappingu, animace, videoartu či virtuální reality, ale také pomocí dobových obrázků a tiskovin. Návštěvníci se ocitnou například v nitru hořícího Národního divadla. Odměnou za zdolání celé šestipatrové věže pak bude výhled z nejvyššího patra, a to nejen do okolí, ale i do roku 2117. Futuristický výjev nastíní, jak se budou požáry hasit za sto let.

Autor výstavy Tomáš Dvořák upozorňuje, že významným exponátem je i samotná šestipatrová věž. Pochází ze 17. století a fungovala jako zásobárna vody pro část Nového Města.

