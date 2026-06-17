Praha 10 ukázala budoucí podobu náměstí Svatopluka Čecha, přibude zeleň i voda

Praha 10 má návrh plánovaných úprav náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích. V architektonicko-krajinářské soutěži uspěl mezi 21 návrhy ateliér ra15. Městská část to uvedla na webu. Cílem je náměstí zpřehlednit a lépe propojit s okolím. Náklady radnice podle dřívějších informací odhaduje na 300 milionů korun bez DPH.
Soutěž radnice vypsala v únoru, návrhy hodnotila odborná porota složená ze zástupců městské části i z nezávislých odborníků z oblasti architektury, urbanismu a krajinářské architektury.
„Vyhlášení vítězného návrhu není rozhodnutím o konečné podobě budoucí úpravy náměstí ani zahájením jeho realizace. Naopak otevírá další prostor k odborné i veřejné diskusi,“ uvedl starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS).
Na vítězném návrhu starosta ocenil výrazné posílení zeleně a citlivý návrh centrální plochy. Porota podle informací radnice vyzdvihla především jeho schopnost propojit parkový charakter místa s funkcí živého městského náměstí či práci s kompozicí a dominantou kostela sv. Václava.
„Vítězný návrh nabízí vyváženou kombinaci zelených a zpevněných ploch, míst pro odpočinek, prostoru pro každodenní život i pro větší společenské a kulturní akce,“ uvedl předseda odborné poroty, architekt Martin Rusina.
Součástí vítězného návrhu je nové centrální prostranství u tramvajových zastávek, které má sloužit jako místo pro setkávání a společenský život. Návrh tam počítá s vodním prvkem přispívajícím ke zlepšení mikroklimatu, kavárnou, veřejnými toaletami i zázemím pro správce parku, který by měl dohlížet na provoz, údržbu a bezpečnost.
Náměstí Svatopluka Čecha, známější jako Čechovo náměstí, se nachází kolem kostela svatého Václava mezi Moskevskou a Slovinskou ulicí. Kostel byl postaven v letech 1929 a 1930 v místě bývalého zádušního hřbitova podle projektu architekta Josefa Gočára. Je považován za jednu z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb v České republice.
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