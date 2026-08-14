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Kultura

Prague Philharmonia zahájí 33. sezónu Beethovenem a Martinů, vystoupí houslový virtuos Pouliot

ČTK

Na zahajovacím koncertu 33. sezony Prague Philharmonia 4. září ve Dvořákově síni Rudolfina vystoupí kanadský houslový virtuos Blake Pouliot. Českému publiku se představí poprvé.

Prague Philharmonia v Carnegie Hall
Prague Philharmonia v Carnegie HallFoto: Roberto Soler Photography – Roberto Soler
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Orchestr pod taktovkou svého hudebního ředitele a šéfdirigenta Emmanuela Villauma nabídne program propojující díla Bohuslava Martinů, Samuela Barbera a Ludwiga van Beethovena.

Do dramaturgie zahajovacího večera se tak promítne program z lednového amerického turné Prague Philharmonia, které vyvrcholilo koncertem v newyorské Carnegie Hall, informovala za orchestr Lenka Vaníčková.

Koncert otevře Sinfonietta La Jolla pro komorní orchestr a klavír. Martinů ji napsal v New Yorku během svého pobytu ve Spojených státech, kdy již nemohl počítat s návratem do vlasti. Následovat bude Koncert pro housle a orchestr Samuela Barbera, který vznikal zčásti v Evropě. Práci na něm přerušilo vypuknutí druhé světové války a Barber jej dokončil po návratu do USA.

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„Vstupujeme do 33. sezony Prague Philharmonia, která nabídne originální a kontrastní dramaturgii a přivede na pódium hvězdné umělce i nastupující talenty. Už její zahajovací koncert propojí Evropu a Ameriku – téma, které je blízké i mně samotnému, protože můj život je už řadu let spojený s oběma kontinenty,“ hudební ředitel a šéfdirigent Prague Philharmonia Villaume.

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„Velmi se těším na opětovné setkání s Blakem Pouliotem a na to, že v Barberově Houslovém koncertu můžeme společně hledat vlastní interpretační podobu tohoto mimořádného díla,“ dodal dirigent.

Pouliot se k Barberovu koncertu jako interpret opakovaně vrací. Přesto v něm stále nachází nové výzvy. „Barberův koncert je významným příspěvkem do houslového repertoáru dvacátého století a pro mnoho posluchačů může být skvělou bránou ke klasické hudbě,“ říká virtuos.

„Pro interpreta je přitom trochu 'kontraintuitivní'. Jednodušší úseky s krásnými melodiemi mi připadají obtížnější než virtuózní finále. A byť jsem tento koncert hrál mnohokrát, občas svou interpretaci zpochybňuji a ptám se, kam až může má zvědavost zajít, aniž by celku škodila,“ podotkl Pouliot.

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Koncert vyvrcholí Symfonií č. 5 c moll Osudová Ludwiga van Beethovena. V průběhu let se tato symfonie stala nositelkou představ spojených s vítězstvím i osudem. Martinů v roce 1943 Beethovenův motiv citoval v Památníku Lidicím, své osobní hudební poctě obětem nacistického vyhlazení české obce.

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Orchestr Prague Philharmonia ve své 33. koncertní sezoně propojí velké orchestrální večery v Rudolfinu s komorními a soudobými projekty i rodinnými koncerty. Součástí orchestrální sezony je osm abonentních koncertů, mimořádné wagnerovské gala a jubilejní desátý ročník donátorské řady Lobkowicz abonmá.

Obecně prospěšná společnost Prague Philharmonia pravidelně účinkuje se světoznámými dirigenty a sólisty a natočila desítky kompaktních disků pro prestižní světová i domácí hudební vydavatelství. V září 2024 získala nahrávka filharmonie s tenoristou Jonathanem Tetelmanem prestižní ocenění Gramophone Awards ve vokálně-instrumentální kategorii.

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