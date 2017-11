Poslední rozloučení s Karlem Štedrým bude 15. listopadu ve strašnickém krematoriu

před 3 minutami

Poslední rozloučení se zpěvákem, hercem, konferenciérem a scenáristou Karlem Štědrým, který zemřel 7. listopadu ve věku osmdesáti let, bude ve středu 15. listopadu od 11:00 ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze. Oznámila to jeho rodina. Štědrý patřil k hlavním představitelům slavné éry české populární hudby 60. let. V roce 1959 spoluzakládal divadlo Semafor, kde byl ve stálém angažmá do roku 1962. Poté se na nějakou dobu stalo jeho domovskou scénou divadlo Rokoko. Na počátku 70. let vystřídal několik tanečních orchestrů, koncem 70. let zakotvil jako zpěvák a konferenciér orchestru Karla Vlacha. Jeho nejslavnější píseň byl duet s Waldemarem Matuškou Mám malý stan.

